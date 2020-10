Αθλητικά

Κλήρωση Champions League - Ολυμπιακός: Οι αντίπαλοι στον όμιλό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απέφυγαν τα... χειρότερα οι “ερυθρόλευκοι” στη Φάση των Ομίλων της διοργάνωσης.

Στον 3ο όμιλο του Champions League της αγωνιστικής περιόδου 2020-21 θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός, μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε απόψε στην έδρα της UEFA, στη Γενεύη.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας θα έχει αντιπάλους τις Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι και Μαρσέιγ. Η πρώτη αγωνιστική της εφετινής διοργάνωσης θα διεξαχθεί το διήμερο 20-21 Οκτωβρίου.

Οι ημερομηνίες των αγώνων στο Champions League

1η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου

2η αγωνιστική: 27-28 Οκτωβρίου

3η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου

4η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου

5η αγωνιστική: 1-2 Δεκεμβρίου

6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου