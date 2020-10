Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η Ζαλγκίρις “άλωσε” το ΣΕΦ

“Αυτοκτόνησαν” οι Πειραιώτες, που ξεκίνησαν με ήττα στη φετινή Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έχασε ένα δικό του παιχνίδι στο ΣΕΦ, μπαίνοντας με το... αριστερό στην εφετινή Euroleague.

Οι “ερυθρόλευκοι” ηττήθηκαν με 67-68 από την Ζαλγκίρις Κάουνας, στην πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τον Κώστα Σλούκα να τα... χάνει στην τελευταία επίθεση των Πειραιωτών και τη μπάλα να μένει στα χέρια του.

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τη Ζαλγκίρις Κάουνας τόσο στη δεύτερη, όσο και στην 3η περίοδο, ξέφυγε με +12 (58-47) στο 30ο λεπτό, αλλά στο 4ο δεκάλεπτο δέχτηκε επιμέρους σκορ 9-21. Το τελικό 67-68 υπέρ της λιθουανικής ομάδας, αδικεί την προσπάθεια των “ερυθρόλευκων” στην πρεμιέρα της Euroleague που υπερτερούσαν σε ασίστ και εύστοχα τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 37-34, 58-47, 67-68

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάρισον 8, Χαραλαμπόπουλος, Σπανούλης 9, Σλούκας 6, Μάρτιν 12, Βεζένκοφ 8, Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 2, Ζαν-Σαρλ 2, Τζένκινς 5, Έλις 4, ΜακΚίσικ 7.

Ζαλγκίρις Κάουνας (Μάρτιν Σίλερ): Ουόκαπ 6, Λεκάβιτσους 6, Χέιζ 2, Γιανκούνας, Μιλάκνις 6, Γκέμπεν 2, Ρούμπιτ 4, Γιοκουμπάιτις 12, Βαστούρια 2, Γκριγκόνις 15, Λοβέρν 13.