Πολιτική

Μητσοτάκης: απόλυτα ικανοποιημένοι από τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Αναμένουμε την έναρξη διερευνητικών επαφών με την Τουρκία» δήλωσε ο πρωθυπουργός. Τι αναφέρει το κείμενο των συμπερασμάτων μετά το ολονύχτιο "θρίλερ".

Την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην αίθουσα της συνεδρίασης των 27 της ΕΕ.

"Η ΕΕ έστειλε χθες ένα σαφές μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας. Ξεκαθάρισε με απόλυτη σαφήνεια ότι η άρση κάθε μονομερούς ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ και Τουρκίας, κάτι το οποίο όλοι μας επιθυμούμε. Κατέστησε ταυτόχρονα απολύτως σαφές ποιές θα είναι οι επιπτώσεις σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει την επιθετική της συμπεριφορά", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες.

"Η Ελλάδα είναι απολύτως ικανοποιημένη από τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής. Προσβλέπουμε το συντομότερο δυνατό στην έναρξη των διερευνητικών επαφών, όπως άλλωστε και τα δύο μέρη έχουν δεσμευθεί" πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, στο οποίο κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η ΕΕ έχει στρατηγικό ενδιαφέρον να υπάρχει σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και να αναπτυχθεί συνεργασία και αμοιβαία επωφελής σχέση με την Τουρκία. Η συνέχιση του διαλόγου με καλή πίστη και η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ είναι απόλυτη απαίτηση ως προς αυτό, υπογραμμίζεται.

Νωρίτερα, κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στο Αθηναΐκό Πρακτορείο ότι το κείμενο συμπερασμάτων αντανακλά τις θέσεις της Ελλάδας, όπως αποτυπώθηκαν κατά την προσέλευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εργασίες της Ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Διεξήχθη πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, διευκρίνισαν οι πηγές αυτές, σημειώνοντας πάντως ότι το τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε είναι καλύτερο για τις θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου από εκείνο που είχε προταθεί αρχικά.

«Όπως τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σ.σ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν), κανένας δεν μπορεί να διχάσει την Ευρώπη. Έτσι, η ΕΕ στέλνει σήμερα μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας. Καταδικάζονται οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας και είναι ξεκάθαρο ότι αν υπάρξει συνέχιση τέτοιων συμπεριφορών, αυτό θα έχει συνέπειες» επισήμαναν οι ίδιες πηγές. Ως προς τις συνέπειες, γίνεται σαφής αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα των Συνθηκών για την επιβολή κυρώσεων (29, 215). Υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει, σε περίπτωση μονομερών ενεργειών και παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεση της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της. Η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις το αργότερο μέχρι τη σύνοδο του Δεκεμβρίου 2020, συμπλήρωσαν.

Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή Σύνοδος εξελίχθηκε σε “θρίλερ για γερά νεύρα”, καθώς η Ελλάδα μπλόκαρε το πρώτο προσχέδιο που παρουσιάστηκε επειδή δεν είχε σαφή αναφορά στις τουρκικές προκλήσεις και ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας. Ακολούθησε εξαμερής συνάντηση, του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, επιβεβαίωσε πως η ελληνική πλευρά μπλόκαρε το προσχέδιο, καθώς υπήρχαν ενστάσεις σε ό,τι αφορά το μήνυμα αποφασιστικότητας που θα πρέπει να σταλεί προς την Τουρκία.