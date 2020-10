Καιρός

Καιρός: υγρασία, ζέστη και συννεφιά το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και με αυξημένη σχετική υγρασία. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 6 και από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Θα πνέουν ασθενείς άνεμοι, το απόγευμα νοτιάδες, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο 6-7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, 3 με 4-5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αρχικά αίθριος καιρός, όμως βαθμιαία θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις, 3 με 4-5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος. Η ορατότητα στα βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν νοτιάδες, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.