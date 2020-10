Κοινωνία

Κορονοϊός - Τζαμτζής στον ΑΝΤ1: Πρέπει να φορέσουμε όλοι μάσκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρή σύσταση από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας προς τους συμπολίτες του, μετά τα κρούσματα σε εργοστάσιο της περιοχής.