Υγεία - Περιβάλλον

Μαρτυρία στον ΑΝΤ1: Πληρώνουν ανθρώπους να δώσουν αίμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε απόγνωση οι ασθενείς με Μεσογειακή αναιμία, καθώς η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει την χώρα σε δραματική έλλειψη αίματος. Για το πρόβλημα μιλά στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" η ιατρός-βιοπαθολόγος, Βάνα Μυρίλλα.