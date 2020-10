Τεχνολογία - Επιστήμη

Τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών (βίντεο)

Επιτήδειοι τηλεφωνούν, υποδυόμενοι υπαλλήλους εταιριών λογισμικού, προσπαθώντας να υποκλέψουν τραπεζικούς λογαριασμούς.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Μιλούν αγγλικά ή ελληνικά και υποστηρίζουν ότι έχουν εντοπίσει κακόβουλο λογισμικό στο κινητό ή στον υπολογιστή. Τηλεφωνούν από αριθμούς κλήσεις εξωτερικού που ξεκινούν από 0035 και 0044 και λένε στα υποψήφια θύματά τους ότι είναι τεχνικοί μεγάλης εταιρίας λογισμικού. Αυτό που θέλουν είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία, να μάθουν κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών και να αρπάξουν χρήματα.

Αν το τηλέφωνο χτυπήσει και ακουστεί ηχογραφημένο μήνυμα ότι δήθεν κερδίσατε μεγάλο χρηματικό ποσό και ακολουθήσουν οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να καλέσετε έναν αριθμό, καλύτερα να το αποφύγετε, καθώς η κλήση θα σας χρεώσει με υπέρογκα ποσά.

Οι επιτήδειοι εμφανίστηκαν όμως μέσω τηλεφώνου και σε περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία, εξαπατώντας ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Η Αστυνομία ζητά από τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί και με αγγελίες σε διάφορες ιστοσελίδες αλλά και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ένας 27χρονος στην Καστοριά, που κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 220 ευρώ για να αγοράσει έναν σκύλο που… ποτέ δεν έγινε ο πιστός του φίλος.