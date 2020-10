Κοινωνία

Καταλήψεις σχολείων: τι αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδρίασε, το Σάββατο, στην Γκράβα.

Μαθητές από περίπου 180 σχολεία παρευρέθηκαν, το Σάββατο, στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπης της Αθήνας, στην Γκράβα, όπου αποφάσισαν τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Οι μαθητές καλούν τους καθηγητές να μην εφαρμόσουν τις «τηλε - απουσίες», όπως χαρακτηρίζουν και την τηλε- εκπαίδευση στα σχολεία, τα οποία τελούν υπό κατάληψη.

Κάλεσαν, μάλιστα, τους μαθητές από όλα τα σχολεία να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις προκειμένου να οργανωθούν.

Επιπλέον, η Συντονιστική θα οργανώσει τηλεδιασκέψεις με άλλες Επιτροπές από την Ελλάδα.

Επιπλέον, ανακοίνωσαν ότι την Τετάρτη 7 Οκτώβρη θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση ?στις 10:00? στο μετρό Αμπελοκήπων, δηλώνοντας ότι «είναι αυτονόητο ότι θα κλείσουμε τα σχολεία μας και θα συμμετέχουμε στη διαδήλωση μαζί με όλο το λαό για να μπουν οι φασίστες εγκληματίες της Χρυσής Αυγής στη φυλακή».

Τέλος, την Παρασκευή 9 Οκτώβρη οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στις 12:00? στο υπουργείο Παιδειας, προκειμένου να καταθέσουν τα αιτήματα τους.