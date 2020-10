Κοινωνία

Κορονοϊός: θετικοί ιερέας και ψάλτης στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Συναγερμός στον Ιερό Ναό που βρίσκεται δίπλα από το γηροκομείο, όπου σημειώθηκε έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού!

Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι για κορονοϊό στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου σημειώθηκε έκρηξη κρουσμάτων σε γηροκομείο της περιοχής.

Χθες, από νωρίς το πρωί στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα βρέθηκαν κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΥ και πραγματοποίησαν δειγματοληπτικά τεστ στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ πολίτες βρέθηκαν θετικοί. Μεταξύ αυτών είναι και ο ιερέας και ο ψάλτης του Ιερού Ναού, που βρίσκεται δίπλα στο γηροκομείο.

Η ανησυχία στην περιοχή είναι μεγάλη λόγω των πολλών κρουσμάτων, ενώ την Παρασκευή σημειώθηκε και ένας θάνατος ηλικιωμένου, που διέμενε στο γηροκομείο.