Οικονομία

“Λουκέτα” σε νυχτερινά μαγαζιά για μεταμεσονύκτια πάρτι

Αγνόησαν τα μέτρα και έκαναν πάρτι. "Βαριά" πρόστιμα σε δύο νυχτερινά μαγαζιά.

“Καμπάνα” σε δύο νυχτερινά μαγαζιά στη Γλύφα της Χαλκίδας στην Εύβοια έπεσε το βράδυ του Σαββάτου, αφού έπειτα από έλεγχο της Τουριστικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνταν πάρτι ενώ επιβλήθηκε στο καθένα 15.000 ευρώ πρόστιμο καθώς και 15 ημέρες αναστολή.

Ανάλογοι ελέγχοι της τουριστικής Αστυνομίας έγιναν και το βράδυ της Παρασκευής όπου διαπιστώθηκαν εννέα παραβάσεις για μη χρήση μάσκας σε καταστήματα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Σε δύο καταστήματα της Τριάδας, δύο της Καστέλας και πέντε στα Ψαχνά διαπιστώθηκε η μη χρήση μάσκας οπότε και επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα.

Πηγή πληροφοριών: eviathema.gr