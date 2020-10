Αθλητικά

ΠΑΟΚ: 21 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπορεί να έχουν περάσει 21 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, εκεί που έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ άφησαν την τελευταία τους πνοή, αλλά ο «Δικέφαλος» δεν τους ξεχνά. Η συγκινητική ανάρτηση της "ασπρόμαυρης" ΠΑΕ.

Συμπληρώθηκαν 21 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Στις 4 Οκτωβρίου του 1999 το πούλμαν που επέστρεφε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με οπαδούς του ΠΑΟΚ, μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό συγκρούστηκε με άλλο όχημα κι έπεσε στο κενό.

Η «μαύρη» επέτειος που είχε ως αποτέλεσμα έξι φίλοι του ΠΑΟΚ να χάσουν τη ζωή τους, δεν ξεχνιέται από τη διοίκηση του συλλόγου, η οποία κάθε χρόνο τιμά τη μνήμη τους. «21 χρόνια τώρα, εσείς μας οδηγείτε... » ήταν η ανάρτηση της ΠΑΕ στα social media.

Τα ονόματα των θυμάτων της μοιραίας εκείνης νύχτας:

Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, 20 ετών

Δημήτριος Ανδρεαδάκης, 25 ετών

Χριστίνα Τζιόβα, 18 ετών

Αναστάσιος Θέμελης, 19 ετών

Γεώργιος Γκανάτσιος, 21 ετών

Κυριάκος Λαζαρίδης, 17 ετών