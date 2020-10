Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός: Το VAR είπε “όχι” στους Πειραιώτες

Οι “ερυθρόλευκοι” δεν κατάφεραν να φύγουν με το “διπλό” από την Ήπειρο.

Την πρώτη του απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα, μετά από δύο σερί νίκες στο ξεκίνημα, είχε ο Ολυμπιακός στους “Ζωσιμάδες” όπου αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον ΠΑΣ Γιάννινα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League. Ο Παμλίδης στο 5΄ άνοιξε το σκορ για τους Ηπειρώτες, ενώ στο 51΄ ο Ελ Αραμπί διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Μετά το 2-2 στην πρεμιέρα επί του Άρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης” η νεανική ομάδα του ΠΑΣ απέδειξε ότι είναι μία “καλοδουλεμένη μηχανή” με παίκτες που τρέχουν ακατάπαυστα και δεν εγκαταλείπουν τις φάσεις. Οι “ερυθρόλευκοι” από την άλλη “ξόδεψαν” ένα ημίχρονο χωρίς να πιάσουν την απόδοση που μπορούν και μπορεί να ήταν ανώτεροι στην επανάληψη, ωστόσο, δεν έφτασαν στην ολική ανατροπή.

Στην πρώτη τους επιθετική προσπάθεια στον αγώνα οι γηπεδούχοι “πάγωσαν” τον Ολυμπιακό. Μετά από εξαιρετικό passing game, η μπάλα έφτασε στον Παμλίδη που με τη σειρά του έπιασε το σουτ και νίκησε τον Τζολάκη (1-0).

Στο 26΄ ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού απεσόβησε τα χειρότερα μετά την βολίδα του Κρίζμαν έξω από την περιοχή. Ο Ολυμπιακός είχε την κορυφαία στιγμή στο πρώτο μέρος στο 36ο λεπτό. Ο Βαλμπουενά έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Σεμέδο έπιασε την κεφαλιά από κοντά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι της εστίας του Χουτεσιώτη.

Πολύ καλά οργανωμένος στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο ΠΑΣ που έδωσε χώρους στον Ολυμπιακό, αλλά οι παίκτες του Γιαννίκη είχαν εξαιρετικά τρεξίματα και κάλυπταν όλους τους διαδρόμους μη επιτρέποντας στους “ερυθρόλευκους” να απειλήσουν την εστία του Χουτεσιώτη.

Η είσοδος του Κώστα Φορτούνη στο δεύτερο μέρος άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Οι “ερυθρόλευκοι” πίεσαν από τα πρώτα λεπτά και δικαιώθηκαν για την επιμονή τους πολύ γρήγορα. Ο Ραφίνια έκανε ωραία κίνηση από δεξιά στο 51΄, γύρισε τη μπάλα στον Φορτούνη, ο οποίος με σέντρα ακριβείας βρήκε τον Ελ Αραμπί που “ζύγισε” την κεφαλιά και ισοφάρισε σε 1-1.

Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό ο Ολυμπιακός, που είχε ένα σουτ του Μπουχαλάκη στο 65΄ ελάχιστα άουτ, αλλά η κορυφαία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο χάθηκε για τους γηπεδούχους στο 70΄. Ο Κρίζμαν έκανε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Τζολάκη κι αφού χτύπησε στο αριστερό δοκάρι κατέληξε στην αγκαλιά του πορτιέρε των Πειραιωτών, χωρίς να περάσει τη γραμμή του τέρματος, όπως διαμαρτυρήθηκαν οι Ηπειρώτες.

Στο 82΄ ο Κρίζμαν λειτούργησε ατομικά κι αντί να δώσει τη μπάλα σε έναν εκ των Λεό, Παμλίδη, που ήταν μόνοι τους, προτίμησε να κάνει το σουτ, στέλνοντας τη μπάλα στα πόδια των αμυντικών του Ολυμπιακού.

Οι “ερυθρόλευκοι” βγήκαν στην αντεπίθεση με τον Χασάν να χάνει απίστευτη ευκαιρία απέναντι από τον Χουτεσιώτη (πλάσαρε απελπιστικά άουτ). Στις καθυστερήσεις ο Χασάν σκόραρε με κεφαλιά, μετά το δοκάρι του Ελ Αραμπί, αλλά με τη συνδρομή του VAR κι αφού πέρασαν αρκετά λεπτά, το γκολ δε μέτρησε, σε μία πάρα πολύ δύσκολη φάση που θα συζητηθεί.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ Γιάννινα (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Σάλιακας, Εραμούσπε, Παντελάκης, Πίρσμαν, Σιόντης (86΄ Λιάσος), Καρτάλης (73΄ Ντομίνγκεθ), Κάστρο, Νάουμετς (57΄ Λεό), Παμλίδης (86΄ Λώλης), Κρίζμαν.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Εμβιλά (46΄ Φορτούνης, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς (69΄ Χασάν), Ελ Αραμπί.