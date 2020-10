Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Το πέρασμα της Αφροδίτης στην Παρθένο, φέρνει τα πάνω – κάτω στο ξεκίνημα της εβδομάδας

ΚΡΙΟΣ

Σε μία αρκετά δημιουργική περίοδο για εσένα το πέρασμα της Αφροδίτης στην Παρθένο έρχεται να σου διασφαλίσει ότι δεν θα χάσεις το χρόνο σου αν αφιερωθείς στη δουλειά ή σε κάποιο πολλά υποσχόμενο νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα, αλλά θα καταφέρεις να πάρεις την ανταμοιβή που δικαιούσαι. Από την άλλη κάποιες εξελίξεις στον ερωτικό τομέα σε βάζουν στο τριπάκι να προσέξεις περισσότερο τη διατροφή σου ή σου δίνουν το κίνητρο που σου έλειπε για να βάλεις την άσκηση στη ζωή σου και να φροντίσεις το σώμα σου.

ΤΑΥΡΟΣ

Στο καλό κλίμα που επικρατεί στα οικογενειακά σου αυτές τις μέρες έρχεται και η Αφροδίτη από την Παρθένο να βάλει το χεράκι της σε αυτήν την ανανέωση μέσω ενός καινούργιου έρωτα, που μπορεί να είναι όρθιος, αλλά μπορεί και να... μπουσουλάει. Γενικότερα το διάστημα μέχρι τις 28 Οκτωβρίου αναμένεται να είναι για εσένα από τα πλέον ευνοϊκά της χρονιάς και θα σου δώσει λόγους για να ξαναδείς τη θετική πλευρά των πραγμάτων και κίνητρα για να προσπαθήσεις. Επίσης, δε χάνεις τίποτα να δοκιμάσεις και λίγο την τύχη σου στα τυχερά παιχνίδια.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η Αφροδίτη, βρίσκεται ήδη στο ναδίρ του ωροσκοπίου σου δίνοντάς σου την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να ασχοληθείς με το σπίτι, να το διακοσμήσεις ή γενικότερα να κάνεις κάποιες εργασίες που θα ανανεώσουν τον προσωπικό σου χώρο. Το επόμενο διάστημα ενδέχεται να χρειαστείς και να λάβεις τη στήριξη των αγαπημένων σου προσώπων, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και κάποια έσοδα μέσα από την εκμετάλλευση κάποιου ακινήτου ή βρίσκοντας τρόπο να μειώσεις τα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Σε μία περίοδο που κάποιοι αρχίζετε να νιώθετε καλύτερα με τον εαυτό σας και να πατάτε πιο γερά στα πόδια σας, η Αφροδίτη απ’ την Παρθένο έρχεται να βάλει στο παζλ νέες γνωριμίες που σας εξιτάρουν και σας γεμίζουν με διάθεση να κυκλοφορήσετε και να κάνετε μαζί και κάποιες εξορμήσεις, έστω και σε κάποιους κοντινούς προορισμούς. Κάποιες συμφωνίες που μπορεί να κλείσεις πριν το τέλος του χρόνου θα σε βοηθήσουν -τουλάχιστον- να εξοικονομήσετε χρήματα, αν όχι να βελτιώσετε τα εισοδήματα σας.

ΛΕΩΝ

Η Αφροδίτη μπορεί να σε αποχαιρέτησε χθες, όμως βρίσκεται ήδη σε έναν τομέα που σχετίζεται άμεσα με τις αρμοδιότητες της, τα λεφτά, αφού εκτός από Θεά της ομορφιάς για τους Ολύμπιους, εκτελεί και χρέη “Υπουργού Οικονομικών” στην αστρολογία. Μέχρι και τις 28 Οκτωβρίου θα έχεις την ευκαιρία να δεις τα οικονομικά σου να βελτιώνονται, αλλά κι εσύ θα βρεις πατήματα και επιχειρήματα προκειμένου να διεκδικήσεις κάποια αύξηση. Στα αισθηματικά θα νιώσεις τη σταθερότητα και τη σιγουριά που χρειάζεσαι από μια σχέση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η Αφροδίτη που από χθες βρίσκεται στο ζώδιό σου θα σου δώσει την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου και στον επαγγελματικό, αλλά και στον αισθηματικό τομέα. Οι σχέσεις εξομαλύνονται κι αυτό συμβαίνει, κυρίως, αφενός επειδή νιώθεις σίγουρος για τον εαυτό σου, αλλά ενδεχομένως κι επειδή οι άλλοι σε έχουν στα όπα-όπα. Οι μέρες που ακολουθούν είναι κατάλληλες για να φροντίσεις την εμφάνισή σου, να κάνεις μερικά δωράκια στον εαυτό σου και γιατί όχι(;) ακόμα και κάποιες αισθητικές επεμβάσεις.

ΖΥΓΟΣ

Η Αφροδίτη στην Παρθένο δημιουργεί παρασκήνιο στον ερωτικό τομέα και σου δημιουργεί δεύτερες σκέψεις πριν ξεστομίσεις αλήθειες που φοβάσαι ότι μπορεί να πληγώσουν τους άλλους. Το να παραμένεις σε μια σχέση για λόγους συμφέροντος ή επειδή νιώθεις οίκτο για την άλλη πλευρά, ανεξάρτητα από το αν είναι σωστό ή λάθος, που κανείς δεν μπορεί να σε κρίνει, δημιουργεί προβληματικές συνθήκες που συχνά δυσκολεύουν μια σχέση να δείξει τις υγιείς πλευρές της. Από την άλλη, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είσαι προσεκτικός αν δε θέλεις να μπλέξεις τα ερωτικά με τη δουλειά και να μην αφήνεις υπονοούμενα και υποσχέσεις σε ανθρώπους που μπορεί να προσβλέπουν στο κάτι παραπάνω.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με την Αφροδίτη από χθες στην Παρθένο, όσο κι αν οι ρυθμοί είναι έντονοι, εσύ βρίσκεις τον τρόπο να διατηρείς την αισιοδοξία σου και την καλή σου διάθεση. Η κούραση δεν μπορεί να σε κρατήσει μακριά από φίλους, από τα χόμπι σου ή από μια βόλτα με ανθρώπους που σε βοηθάνε να αδειάσεις το μυαλό σου και να ξεφύγεις απ’ τη ρουτίνα. Φίλοι και ομοϊδεάτες σου είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν, ενώ δεν αποκλείεται να σου γνωρίσουν και άλλους φίλους τους που μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου. Επαγγελματικά είναι μια περίοδος που μπορείς να δρέψεις καρπούς.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η Αφροδίτη που ήδη βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου έρχεται να βάλει το χεράκι της προκειμένου να μπορέσεις να πετύχεις μία σημαντική επιτυχία στα επαγγελματικά σου ή ακόμα και στο γάμο ή τη σχέση σου που φαίνεται να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω. Αν το προηγούμενο διάστημα δουλέψεις σκληρά, από δω και στο εξής υπάρχει αναγνώριση και μάλιστα όχι από όποιον κι όποιον, αλλά από αυτόν που κρατάει στα χέρια του το κλειδί που θα σου ανοίξει την επόμενη πόρτα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η Αφροδίτη βρίσκεται ήδη από χθες στο επίσης γήινο ζώδιο της Παρθένου γεγονός πού δημιουργεί ευχάριστες συνθήκες στην ερωτική σου ζωή γεμάτη από νέες γνωριμίες με ανθρώπους που εκτός του ότι μπορεί να έχουν κάποια δύναμη που σε γοητεύει, φαίνεται ότι μπορούν να κερδίσουν μια θέση στην καρδιά σου με άλλα χαρίσματα που έχουν, όπως το πνεύμα τους ή η αίσθηση του διαφορετικού που μπορεί να αποπνέουν. Ιδιαίτερα ευνοϊκή η επόμενη περίοδος για ταξίδια, αλλά και για να διαχειριστείς κάποια νομικά ζητήματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Μπορεί η Αφροδίτη να έφυγε από το απέναντι ζώδιο του Λέοντα απ’ όπου το προηγούμενο διάστημα ασχολήθηκε με τα αμιγώς προσωπικά σου θέματα, όμως τώρα που πέρασε στην Παρθένο έρχεται να μπει στο ψητό. Και τι σημαίνει αυτό; Ότι καλές είναι οι νέες γνωριμίες, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορείς να ταιριάξεις γενικά, αλλά κυρίως σεξουαλικά. Από την άλλη, καλές οι προτάσεις και οι όποιες προοπτικές συνεργασίας υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι τί γίνεται με τα λεφτά. Υπάρχουν ή...μαζί τα φάγαμε;

ΙΧΘΥΣ

Η Αφροδίτη μέχρι τις 28 του Οκτώβρη θα βρίσκεται απέναντί σου στην Παρθένο και θα δώσει την ευκαιρία στους αδέσμευτους του ζωδίου να κάνουν γνωριμίες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για μία σχέση με διάρκεια στο χρόνο. Από την άλλη, οι δεσμευμένοι του ζωδίου θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε όμορφες στιγμές με το σύντροφό σας και να ανανεώσετε τη σχέση σας πραγματοποιώντας μαζί κάποιο ταξίδι. Ευκαιρίες για καλύτερες μέρες στα οικονομικά θα σας δοθούν μέσα από μία νέα επαγγελματική πρόταση.

Πηγή: astrologos.gr