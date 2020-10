Κοινωνία

Μαρέβα Μητσοτάκη: Στα εγκαίνια χώρου υποδοχής για κακοποιημένα παιδιά (εικόνες)

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού δήλωσε εντυπωσιασμένη από το εγχείρημα, το οποίο πήρε «σάρκα και οστά» ύστερα από έγκριση της επιτροπής του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

«Τα μεγάλα οικοδομούνται από τα πολλά μικρά. Δηλώνω παρούσα και τάσσομαι εθελοντής σε κάθε παρόμοια προσπάθεια, γιατί είναι θαύμα να ρίχνεις φως στις πιο σκοτεινές στιγμές ενός παιδιού» ανέφερε η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, χαιρετίζοντας την εκδήλωση εγκαινίων του νέου χώρου υποδοχής κακοποιημένων και παραμελημένων παιδιών της εισαγγελίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Η κα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη δήλωσε εντυπωσιασμένη από το εγχείρημα, το οποίο πήρε «σάρκα και οστά» ύστερα από έγκριση της επιτροπής του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης που παραχώρησε τον χώρο, εμβαδού περίπου 100 τ.μ., για να ανακαινιστεί και διαμορφωθεί κατάλληλα από το φιλανθρωπικό σωματείο «Φύλακας 'Αγγελος» προκειμένου να είναι φιλικός στα παιδιά. Όπως είπε, πρόκειται για «καταφύγιο» αλλά και «γέφυρα ζωής» για όσα παιδιά έχουν βιώσει την κακοποίηση και παραμέληση. Η ίδια χαρακτήρισε τιμή και υποχρέωση ως «μάνα, γυναίκα και κυρίως ως απλός άνθρωπος» να βρίσκεται στην εκδήλωση, διότι «η προστασία του παιδιού συμβαδίζει με την ανθρώπινη φύση». «Κάθε παιδί» συνέχισε «έχει ανάγκη από έναν άγγελο δίπλα του και ακόμη περισσότερο εάν είναι κακοποιημένο», τονίζοντας ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να ανοίξει την αγκαλιά της σε ανήλικους που δοκιμάζονται.

Αναφερόμενη στην περίοδο της καραντίνας λόγω της πανδημίας, η κα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη σημείωσε ότι καταγράφηκε αύξηση των καταγγελιών για περιστατικά κακοποίησης και ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι το διάστημα του περιορισμού λειτούργησε ως «νέο θερμοκήπιο για την ένταση της βίας».

Από την πλευρά του, ο Αναστάσιος Ντούγκας, ταμίας του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης και εκ των ιδρυτών του «Φύλακα Άγγελου» που χρηματοδότησε μέσω εύρεσης δωρητών τη δημιουργία του χώρου, υπογράμμισε ότι είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται τέτοιος χώρος στην Ελλάδα, ενώ ευχαρίστησε τους συνοδοιπόρους της προσπάθειας.

Για μία πρωτοβουλία που προάγει τον νομικό πολιτισμό, μίλησε ο πρόεδρος της επιτροπής του Δικαστικού Μεγάρου, πρόεδρος Εφετών Χρήστος Νάστας, εκφράζοντας την ευχή του, η περίπτωση της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλα δικαστήρια της χώρας, ενώ η προκάτοχός του, πρόεδρος Εφετών Καλιρροή Χειμαριού - επί των ημερών της οποίας «έτρεξε» το έργο - ευχαρίστησε τους πρωτεργάτες του εγχειρήματος και τους δωρητές, επώνυμους και ανώνυμους.

«Το τραυματισμένο παιδί είναι σημαντικός παράγοντας απειλής της παγκόσμιας υγείας» επισήμανε η εισαγγελέας Ανηλίκων Δήμητρα Τσιαρδακλή, η οποία μοιράστηκε τις πρώτες εμπειρίες που βίωσε εξετάζοντας ανήλικα στον νέο χώρο. «'Πότε θα ξανάρθω' είπε ένα παιδί και έφυγε χοροπηδώντας» ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός.

Στην εκδήλωση, κατά την οποία τηρήθηκαν ευλαβικά τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, μίλησαν ακόμη προϊστάμενοι δικαστηρίων και εθελοντές, ενώ παρέστη ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Θεόδωρος Καράογλου, εκπρόσωποι φορέων και αρχών της πόλης κ.ά..

Ξεχωριστή μνεία για την ολοκλήρωση του νέου χώρου υποδοχής ανηλίκων, που στεγάζεται στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης, έγινε για το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής.