Κόσμος

Αρκούδα σκότωσε υπάλληλο τσίρκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για τον δεύτερο άνθρωπο που δέχτηκε επίθεση από ζώο μέσα σε μία εβδομάδα.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας υπάλληλος τσίρκου που δέχτηκε επίθεση από αρκούδα στη νοτιοδυτική Μόσχα.

Συγκεκριμένα χθες ο εργάτης φροντίδας ζώων του τσίρκου Valentin Bulich επιχείρησε να εισέλθει στο εσωτερικό περίβλημα χωρίς να συνοδεύεται από εκπαιδευτή, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τον εκνευρισμό της αρκούδας και να του επιτεθεί

Ο άντρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, λίγες ώρες αργότερα εξέπνευσε.

Με βάση το μέρος 2 του άρθρου 143 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (παραβίαση των απαιτήσεων προστασίας της εργασίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου λόγω αμέλειας) το περιστατικό θεωρείται έγκλημα κι έτσι η υπόθεση αναμένεται να φτάσει στα χέρια της δικαιοσύνης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό επιθετικής συμπεριφοράς ζώου προς υπάλληλο μέσα σε μία εβδομάδα.

Νωρίτερα, η επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου του εισαγγελέα της Μόσχας, Svetlana Nefedova, ανέφερε ότι το τμήμα είχε ξεκινήσει επιθεώρηση μετά από μια αρκούδα που επιτέθηκε σε υπάλληλο τσίρκου στη λεωφόρο Vernadsky, όπου σύμφωνα με αυτήν, η εισαγγελία θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία, καθώς και τους κανόνες προστασίας και ασφάλειας της εργασίας.

Οι φορείς του τσίρκου ωστόσο δε θέλησαν να προχωρήσουν σε κανέναν σχολιασμό περί του θέματος.