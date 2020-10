Πολιτική

Παπαδημητρίου-Φάμελλος: Αντιπαράθεση στον ΑΝΤ1 για τις καταλήψεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολιτική κόντρα για τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Τι είπε ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος.