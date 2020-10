Υγεία - Περιβάλλον

Ασθενής με κορονοϊό έφυγε από το “Αττικόν” και τον ψάχνουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πληθαίνουν τα περιστατικά ασθενών με κορονοϊό που το σκάνε από τα νοσοκομεία ή τα ξενοδοχεία καραντίνας.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πληθαίνουν τα περιστατικά ασθενών με κορονοϊό που το σκάνε από τα νοσοκομεία ή τα ξενοδοχεία καραντίνας.

Τελευταίο περιστατικό ένας άνδρας είναι αφρικανικής καταγωγής και είχε μεταφερθεί στο Αττικόν από το Δρομοκαΐτειο.

Η αστυνομία κάνει μεγάλη έρευνα για να τον εντοπίσει.