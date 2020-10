Life

Μακεδονία TV: Το νέο πρόγραμμα του καναλιού (εικόνες)

Το Μακεδονία TV έχει αυτό που ψάχνεις! Σειρές για κάθε ώρα, σειρές για κάθε διάθεση με δράση, σασπένς, περιπέτεια, μυστήριο και δυνατές ερμηνείες…

Δράση, σασπένς, περιπέτεια, μυστήριο, δυνατές ερμηνείες… αυτά είναι μόνο μερικά από όσα υπόσχονται να μας προσφέρουν οι σειρές που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του νέου προγράμματος του Mακεδονία TV.

Έχοντας πάρει την απόφαση να μην είναι απλώς ένα κανάλι γενικού περιεχομένου, αλλά να επενδύσει στη μυθοπλασία, το Mακεδονία TV κατάφερε, τα τελευταία χρόνια, να διαμορφώσει μια πολύ χαρακτηριστική ταυτότητα. Έγινε ο προορισμός όσων θέλουν να απολαύσουν μερικές από τις καλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές του εξωτερικού.

Σειρές για κάθε ώρα, σειρές για κάθε διάθεση, ό,τι κι αν ζητάς, το πιθανότερο είναι πως το Μακεδονία TV έχει αυτό που ψάχνεις!

Τα καθημερινά ραντεβού των τηλεθεατών είναι:

Στις 17:00 η αγαπημένη telenovela, «Santa Diabla», έρχεται με νέα επεισόδια και γεμίζει τα απογεύματά μας με… εθιστική ίντριγκα και δυνατά συναισθήματα.

Από την άλλη, η prime time του Μακεδονία TV είναι συνώνυμη της περιπέτειας στα καλύτερά της!

Στις 21:00 απολαμβάνουμε την 4η σεζόν της σειράς «Castle», όπου η παράδοξη συνεργασία του επιτυχημένου συγγραφέα, Richard Castle και της ντετέκτιβ Kate Beckett οδηγεί στην εξιχνίαση εγκλημάτων στη Νέα Υόρκη. Στις 22:00 τη σκυτάλη παίρνει το «The Blacklist» με ολοκαίνουρια επεισόδια και τον μοναδικό James Spader στον ρόλο του πρώην κυβερνητικού πράκτορα Raymond «Red» Reddington.

Το Μακεδονία TV εξασφάλισε και προβάλλει, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 23:00, μια από τις κορυφαίες αμερικάνικες δραματικές σειρές όλων των εποχών, το «Breaking Bad» που λατρεύτηκε από κοινό και κριτικούς. Η καθηλωτική πλοκή της σειράς-ορόσημο και η ερμηνεία του πρωταγωνιστή, Βryan Cranston, στον ρόλο του Walter White την έχουν κατατάξει στο πάνθεον της τηλεοπτικής μυθοπλασίας.