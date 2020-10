Τεχνολογία - Επιστήμη

Σκότωσε και κρέμασε αλεπού σε πινακίδα σήμανσης! (σκληρές εικόνες)

Δεν έφτανε μόνο η θανάτωση του άτυχου ζώου, αλλά ακολούθησε και το κρέμασμα του σε κοινή θέα.

Οργή και αγανάκτηση προκαλούν οι εικόνες μιας κρεμασμένης αλεπούς σε πινακίδα σήμανσης σε χωριό των Ιωαννίνων, λίγες ώρες μετά την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση του κ. Κώστας Λιόντου στα social media, ο οποίος ήρθε… πρόσωπο με πρόσωπο με το αποτρόπαιο θέαμα.

Το άτυχο ζώο φέρεται να θανατώθηκε από κάποιον ασυνείδητο που θέλησε συνάμα να κάνει επίδειξη του εγκλήματός του, κρεμώντας τη σορό του άτυχου ζώου σε δημόσιο χώρο, στην είσοδο του χωριού με τους κατοίκους της περιοχής να καταδικάζουν ομόφωνα το συμβάν.

Όπως ήταν αναμενόμενο η ανάρτηση του προκάλεσε μία θύελλα αρνητικών σχολίων, που έρχεται στο φως να θυμίσει για μια ακόμα φορά πως τα άτομα με βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε αυτά τα ανυπεράσπιστα πλάσματα, ζουν και κινούνται ανάμεσά μας.

Η κακοποίηση ,η θανάτωση και ο βασανισμός των ζώων δείχνουν πολλά για την προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων, εκ των οποίων ένα από τα βασικότερα κίνητρά τους αποτελεί η άσκηση ελέγχουν που τους οδηγεί στο να ξεσπούν στα «εύκολα θύματα» που δεν μπορούν να αντιδράσουν και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

