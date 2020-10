Υγεία - Περιβάλλον

Πρωτοποριακή και ανώδυνη αποκατάσταση αλωπεκίας και αραίωσης μαλλιών στην Κλινική πλαστικής χειρουργικής του Metropolitan

Γράφει ο Παντελής Βάλβης, Διευθυντής Πλαστικός Χειρουργός στο Metropolitan Hospital.

Το Τμήμα Μεταμόσχευσης Μαλλιών του Metropolitan Hospital εξειδικεύεται στην χειρουργική αποκατάσταση της αλωπεκίας και της αραίωσης των μαλλιών σε άνδρες και γυναίκες.

Οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών είναι ανώδυνες και γίνονται αποκλειστικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα χειρουργεία του Metropolitan Hospital. Η πρώτη επίσκεψη για γνωριμία και συζήτηση με τον γιατρό είναι δωρεάν.

Πρωτοποριακές τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών

Τεχνική Mini & Micro FUT

Πρόκειται για μια ανώδυνη αισθητική επέμβαση μεγάλης ακρίβειας, η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία. Όπου εφαρμόζεται η μεταμόσχευση αγγίζει την τελειότητα και το αποτέλεσμα είναι τελείως φυσικό.

Κατ` αυτήν οι τριχοθυλακικές μονάδες εξάγονται από τρία μικρά μοσχεύματα που ονομάζονται Mini ή Micro FUT που λαμβάνονται από τη ζώνη σταθερής τριχοφυΐας και η τοποθέτησή τους γίνεται τόσο κοντά όσο η φύση επιτρέπει. Σε συνδυασμό δε με την τεχνική της Τριχοφυτικής Συρραφής, που επιτρέπει την έκφυση τριχών στο εσωτερικό των μικροουλών, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο, καθώς το μόνο που παραμένει είναι μια επιμήκης ουλή, πλάτους μόλις 0,5 mm, που δεν διακρίνεται ούτε σε τελείως ξυρισμένο κεφάλι.

Η ομάδα του Τμήματος είναι παγκοσμίου επιπέδου και μπορεί να τοποθετήσει μέχρι και 34 τριχοθυλακικές μονάδες σε ένα τετραγωνικό εκατοστό άτριχου δέρματος, που, ανάλογα με την πυκνότητα, αντιστοιχούν σε 70 έως 120 τρίχες. Οι νέες σχισμοειδείς υποδοχές που δημιουργούνται είναι διαμέτρου μόνο 0,9 mm. Σε μία συνεδρία μπορεί να μεταμοσχευθούν έως και 2.000 πραγματικές τριχοθυλακικές μονάδες, που αντιστοιχούν σε 6.000 - 10.000 τρίχες.

Τα ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη φάση, επιτρέπουν να τοποθετούνται τα τριχοθυλάκια πολύ κοντά, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή πυκνότητα. Το αποτέλεσμα είναι μαλλιά που δεν διαφέρουν από αυτά το οποία αντικαθιστούν.

Η φυσικότητα αυτή ενισχύεται από την προσεκτική αποκατάσταση της μπροστινής γραμμής (hairline). Τοποθετούνται μονότριχα τριχοθυλάκια ελαφρώς ακανόνιστα και όχι σε σειρά, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη φύση

Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται από 3 έως 4 ώρες ανάλογα με την έκταση της περιοχής που ζητείται να καλυφθεί και την ελαστικότητα του δέρματος του ενδιαφερόμενου.

Τεχνική Power FUE ή μεταμόσχευση χωρίς ουλή

Πρόκειται για μια τεχνική κατά την οποία οι τριχοθυλακικές μονάδες εξάγονται μία προς μία ξεχωριστά με εξειδικευμένο μηχανισμό και τοποθετούνται στην περιοχή του κεφαλιού που παρουσιάζεται η αραίωση, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένο αποτέλεσμα σε 3 με 4 στάδια. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις εκτεταμένης αραίωσης.

Η τεχνική Power FUE συνιστάται:

όταν η δότρια περιοχή δεν έχει καθόλου ελαστικότητα

σε άτομα που επιθυμούν να υποβληθούν σε μίνι συνεδρίες

για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ξυρίζουν τα μαλλιά τους

για δημιουργία νέας μετωπιαίας γραμμής

για αποκατάσταση αλωπεκίας στα φρύδια

για αραίωση στην περιοχή του γένειου (μουστάκι και μούσι)

για αποκατάσταση αλωπεκίας στην περιγεννητική περιοχή των γυναικών (μπικίνι).

Η τεχνική Power FUE είναι χρονοβόρα μέθοδος και απαιτεί μεγαλύτερες συνεδρίες, διάρκειας 5 έως και 8 ωρών. Σε κάθε συνεδρία μπορεί να τοποθετηθούν μέχρι 1500 τριχοθυλάκια (περίπου 1000 – 1300 τρίχες).

Για να εφαρμοστεί η τεχνική Power FUE πρέπει να ξυριστεί το κεφάλι για να μπορέσει ο γιατρός να αφαιρέσει ένα ένα τα τριχοθυλάκια, να τα διαχωρίσει και στη συνέχεια να τα τοποθετήσει και πάλι ένα ένα.

Πραγματοποιείται απευθείας εξαγωγή τριχοθυλακίων ένα προς ένα, με τη βοήθεια ενός πολύ λεπτού κυκλικού κοπτήρα (punch), διαμέτρου 0,7 έως 1 mm από τη δότρια περιοχή του τριχωτού του κεφαλιού.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται τριχοθυλάκιο τριχοθυλάκιο μέχρι να ολοκληρωθεί η συνεδρία.

Είναι καλό να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι στην περίπτωση της μεθόδου Power FUE υπάρχει μέχρι και 30% ή 40% απώλεια των τριχοθυλακίων που τοποθετήθηκαν. Αυτό συμβαίνει λόγω του stress στο οποίο υποβάλλονται τα τριχοθυλάκια κατά την εξαγωγή τους καθώς και στην έλλειψη προστατευτικού περιβλήματος λίπους.

Μεταμόσχευση: τι πρέπει να προσέχουν οι ενδιαφερόμενοι

Στη μεταμόσχευση μαλλιών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους όσον αφορά την επιλογή της Κλινικής και των ιατρών, καθώς, λόγω της φαινομενικής ευκολίας τους, πολλές φορές οι ανωτέρω τεχνικές αυτές εφαρμόζονται από ανειδίκευτους ή άλλων ειδικοτήτων ιατρούς χωρίς τη σχετική εμπειρία ή ακόμα και από νοσηλεύτριες, με μικρή ή και καθόλου επιτυχία και πολύ άσχημα αποτελέσματα.

Στο Metropolitan Hospital, εφαρμόζονται με ιδιαίτερη επιτυχία και οι δύο τεχνικές (Power FUE & Mini Micro FUT) με βάση τις απόλυτες ενδείξεις και αντενδείξεις, ενώ οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται εκτενώς γι` αυτές, έτσι ώστε, μαζί με τον επικεφαλής χειρουργό να προχωρήσουν στην επιλογή της κατάλληλης τεχνικής για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος.

Σημείωση: Ο Π. Βάλβης είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Μεταμόσχευσης Μαλλιών, μέλος του ISΗRS (International Society of Hair Restoration Surgery), συνεργάτης της Angelis Medical ltd. και της Gold Angel Aesthetics ltd στο Λονδίνο (UK), καθώς και συνεργάτης του Saint James Hospital και της Κλινική Niumee (Παράρτημα Αισθητικής του Saint James Hospital) στη Μάλτα.