Μητσοτάκης: Οι τουρκικές προκλήσεις απειλούν την ίδια τη συνοχή του ΝΑΤΟ

Ο Πρωθυπουργός τόνισε στον ΓΓ του ΝΑΤΟ πως εναπόκειται στην Τουρκία να κλείσει τον δρόμο της κρίσης και να ανοίξει τον δρόμο της λύσης.

«Συζητήσαμε προφανώς όλα όσα μεσολάβησαν τους τελευταίους μήνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Γεγονότα που απειλούν την ειρήνη, την σταθερότητα και την ίδια τη συνοχή του ΝΑΤΟ», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτενμπεργκ, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν είναι διμερές ζήτημα. Αφορά όλους τους εταίρους του βορειοατλαντικού συμφώνου και πρόκληση προς την Ευρώπη συνολικά» συνέχισε ο Πρωθυπουργός και συμπλήρωσε «πρόκειται για κίνδυνο που καραδοκεί σε ζώνη ενδιαφέροντος και για τις ΗΠΑ».

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόκτηση από την Τουρκία των S-400. η Ελλάδα όσο πιστή παραμένει στα εθνικά της δίκαια τόσο σταθερά επιδιώκει ειρηνική επίλυση διαφορών. Είναι πάντα έτοιμη για διάλογο» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Υπηρετεί με προσήλωση την αποχή από κάθε απειλή ή χρήση βίας όπως προβλέπει η ιδρυτική συνθήκη της Ουάσιγκτον. Γι’ αυτό η χώρα μας υποδέχεται θετικά ένα πρώτο βήμα από την Τουρκία προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Μένει να φανεί αν πρόκειται για ειλικρινή κίνηση ή πρόσκαιρο ελιγμό. Προσδοκούμε συνέπεια και συνέχεια από τους γείτονές μας. Αναμένουμε άμεσο καθορισμό ημερομηνίας για την έναρξη διερευνητικών επαφών με μόνο θέμα τη διευθέτηση των ζωνών στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο».

Είναι μέτρα που ακολούθησαν μια κρίση αλλά δεν την απέτρεψαν. Εναπόκειται στην Τουρκία να κλείσει τον δρόμο της κρίσης και να ανοίξει τον δρόμο της λύσης. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τη συναντήσουμε στον δεύτερο δρόμο».

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον ΓΓ του ΝΑΤΟ για την απόφαση ενίσχυσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με 15.000 εξειδικευμένα μόνιμα στελέχη. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που συστηματικά και την περίοδο της κρίσης ξόδευε πάνω από 2% του ΑΕΠ της για τις αμυντικές δαπάνες, είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως ακρογωνιαίος λίθος του ΝΑΤΟ είναι η αρχή της αλληλεγγύης. «Η λέξη συμμαχία σημαίνει μαζί στη μάχη. Εν προκειμένου μαζί στη μάχη για την Ειρήνη, την Ασφάλεια, τη Συνεργασία», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Στόλτενμπεργκ: Πρέπει να υπάρχει πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, από την πλευρά του χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συζητήσεις που έγιναν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο το ΝΑΤΟ και την εγκαθίδρυση μηχανισμού αποκλιμάκωσης «κάτι που σημαίνει δημιουργία απευθείας γραμμής διαλόγου 24 ώρες το 24ωρο για να διευκολύνουμε την αποκλιμάκωση», όπως είπε.

Επίσης συνεχάρη «τους συμμάχους μας για αυτήν την προσπάθεια» και εκτίμησε ότι «ο μηχανισμός μπορεί να βοηθήσει ώστε να δημιουργηθεί χώρος για διπλωματικές προσπάθειες», ενώ τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων με βάση το διεθνές δίκαιο.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ εξήρε τη συμβολή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στις επιχειρήσεις του, δήλωσε ευγνώμων για τη συνεισφορά της, και καλωσόρισε το γεγονός ότι η Ελλάδα δαπανά πάνω από 2% για αμυντικούς σκοπούς.

«Η Ελλάδα ήταν στην προμετωπίδα του αγώνα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης», είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ και πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ είναι αλληλέγγυο στη χώρα μας. Πρόσθεσε ότι υποστηρίζει τις ελληνικές και τουρκικές αρχές καθώς και την Frontex στη μάχη αυτή, και ευχαρίστησε τη χώρα μας «για όλες τις προσπάθειες».

Είπε επίσης ότι όλο αυτό καταδεικνύει πως το ΝΑΤΟ βοηθά τις προσπάθειες των μελών του και εκτίμησε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί «ανεκτίμητη αξία για όλους».