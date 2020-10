Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Ακόμα ψάχνουν οι τουρκικές δυνάμεις να βρουν τα υποβρύχια μας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε «ανοησίες» τα περί «υποβρυχίων που γέρνουν».

Ακόμα ψάχνουν οι τουρκικές δυνάμεις να βρουν τα υποβρύχια 214 του Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος, στο πλαίσιο παρουσίασης τροπολογίας με την οποία ρυθμίζεται η ολοκλήρωση (α) της ναυπήγησης δύο πυραυλακάτων του Πολεμικού Ναυτικού στην Ελευσίνα και (β) των εργασιών τεσσάρων υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την καταστολή του "ξεπλύματος" μαύρου χρήματος. Όπως είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, τα παραπάνω υποβρύχια έχουν ειδικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την πρόωση, δηλαδή ένα σιωπηλό σύστημα, και δεν γίνονται αντιληπτά από τα ελικόπτερα ή τα αεροπλάνα ή τα πλοία που τα ψάχνουν. Πρόκειται για τα πιο άρτια οπλικά συστήματα για το Πολεμικό Ναυτικό, που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα κατά την κρίση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο προ ολίγου διαστήματος, είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι πρέπει "να καταρρίψουμε οριστικά και αμετάκλητα τον μύθο των υποβρυχίων που γέρνουν, δεδομένου ότι και ο υποφαινόμενος είχα χρηματίσει μέλος της εξεταστικής επιτροπής που εξέτασε τα έργα και τις ημέρες τεσσάρων ή πέντε υπουργών που χειρίστηκαν τις συμβάσεις των υποβρυχίων". Όπως εξήγησε, το πρώτο απ' αυτά τα υποβρύχια, το πρωτότυπο, σε κάποιες πρώτες δοκιμές στη Βόρεια Θάλασσα, και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, πάνω από πέντε μποφόρ, παρουσίασε μία κλίση, κάτι εντελώς φυσιολογικό για ένα πρωτότυπο είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Σημείωσε ότι ακολούθως έγιναν οι σχετικές παρεμβάσεις και διορθώθηκε αυτή η ελάχιστη κλίση. Τόνισε μάλιστα ότι από τη στιγμή που παραλήφθηκαν και εντάχθηκαν στις υπηρεσιακές δομές του Πολεμικού Ναυτικού "ήταν σε άριστη κατάσταση και χωρίς καμία κλίση προφανώς ή κανένα άλλο πρόβλημα, όπως συμβαίνει σε όλα τα πρωτότυπα. Και βέβαια απέδειξαν την αξία τους ως παράγοντες υπεροχής στο πεδίο στην πρόσφατη κρίση. Ακόμα ψάχνουν να τα βρουν οι σχετικές δυνάμεις των Τούρκων λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών όσο αφορά την πρόωση. Έχουν ένα -αν μπορώ να το πω έτσι σχηματικά- σιωπηλό σύστημα και δεν γίνονται αντιληπτά από τα ελικόπτερα ή τα αεροπλάνα ή τα πλοία που τα ψάχνουν".

Επομένως, συνέχισε ο κ. Παναγιωτόπουλος, νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την ανοησία για τα υποβρύχια που γέρνουν. Δεν θίγω το θέμα για το εάν κόστισαν ακριβά ή αν δεν κόστισαν. Ήταν όμως τα απολύτως απαραίτητα όπλα που χρειαζόταν το Πολεμικό μας Ναυτικό και αυτό ισχύει ακόμα και στις μέρες μας, είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.