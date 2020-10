Παράξενα

Ο... “Απίθανος Χουλκ” κατέστρεψε το αστέρι του Τραμπ στη Λεωφόρο της Δόξας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ εκτιμά ότι η ζημιά ξεπερνά τα 3.000 δολάρια. Ποιος είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έβγαλε το... άχτι του;

Ο άνδρας που είχε καταστρέψει το αστέρι του Ντόναλντ Τραμπ στο Χόλιγουντ το 2016 ξαναχτύπησε. Ο Τζέιμς Λάμπερτ Ότις, 56 ετών, συνελήφθη επειδή βανδάλισε με μια τσάπα, ντυμένος… Χουλκ, το αστέρι του Αμερικανού προέδρου στην περίφημη Λεωφόρο της Δόξας.

Ο Ότις, που στον λογαριασμό του στο Twitter αυτοσυστήνεται ως «μη βίαιος ακτιβιστής», γνωστοποίησε μόνος του την πράξη του στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αφού κυκλοφόρησαν και βίντεο που τον δείχνουν να καταστρέφει το αστέρι. Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση το βράδυ της Δευτέρας. Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ, που είναι υπεύθυνο για τα αστέρια, εκτιμά ότι η ζημιά ξεπερνά τα 3.000 δολάρια.

Το 2016 ο Τζέιμς Ότις είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον Τραμπ και τη συμπεριφορά του. «Απλώς με κούρασε η επιθετική ρητορική του κ. Τραμπ απέναντι στις γυναίκες και η στάση του, η σεξουαλική βία του απέναντι στις γυναίκες» είχε δηλώσει τότε, αναφερόμενος στις καταγγελίες που είχαν κάνει κάποιες γυναίκες σε βάρος του προέδρου. «Στην οικογένειά μου έχω τέσσερα πρόσωπα που έχουν δεχτεί επίθεση ή υπέστησαν σεξουαλική βία. Με αγγίζει βαθιά το θέμα», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε το αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας το 2007, λόγω της επιτυχίας που είχε το ριάλιτι The Apprentice που παρουσίαζε στην τηλεόραση. Το σύμβολο βανδαλίστηκε κατ’ επανάλειψη στη συνέχεια, για παράδειγμα ένας καλλιτέχνης «έχτισε» ένα μίνι-τείχος με συρματοπλέγματα για να καταγγείλει την πρόθεση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου να ανεγείρει ένα τείχος στα σύνορα με το Μεξικό. Παλαιότερα άλλοι χάραξαν έναν αγκυλωτό σταυρό ή έριξαν μπογιά ή περιττώματα στο αστέρι.