Στέιτ Ντιπάρτμεντ: στο τραπέζι οι κυρώσεις για την Τουρκία

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Τουρκίας για την ενεργοποίηση των S- 400, με τις ΗΠΑ να απειλούν την Άγκυρα.

Την έντονη αντίθεση των ΗΠΑ στην ενδεχόμενη ενεργοποίηση των S-400 εκφράζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Απαντώντας σε ερώτηση της ανταποκρίτριας της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο θέμα συνεχίζει να επιβαρύνει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και το ΝΑΤΟ, υπενθυμίζοντας ότι οι κυρώσεις δυνάμει του CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) παραμένουν στο τραπέζι.

«Είμαστε ενήμεροι για τις πληροφορίες (περί μεταφοράς τμήματος της συστοιχίας των S-400 στην Σινώπη στην Μαύρη Θάλασσα για να γίνουν οι πρώτες δοκιμές την επόμενη εβδομάδα). Συνεχίζουμε να διαφωνούμε πολύ έντονα με την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων S-400 από την Τουρκία και είμαστε βαθύτατα ανήσυχοι από τις πληροφορίες ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες για να θέσει τους S-400 σε λειτουργία.

Η αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, ως απάντηση στην αγορά των S-400, σηματοδότησε την σοβαρότητα με την οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιμετωπίζει αυτό το θέμα.

Εξακολουθούμε να τονίζουμε στα ανώτατα δυνατά επίπεδα ότι η αγορά των S-400 παραμένει μεγάλο εμπόδιο στις διμερείς σχέσεις και στο ΝΑΤΟ ενώ δημιουργεί τον κίνδυνο για πιθανές κυρώσεις λόγω του νόμου CAATSA. Είμαστε βέβαιοι ότι ο πρόεδρος (της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντογάν και οι ανώτεροι αξιωματούχοι του αντιλαμβάνονται τη θέση μας», επισήμανε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.