Τεχνολογία - Επιστήμη

Νόμπελ Χημείας: Το βραβείο σε δύο γυναίκες

Η Εμανουέλ Σαρπεντιέ και η Αμερικανίδα Τζένιφερ Ντούντνα "μοιράζονται" το Νόμπελ Χημείας 2020!

Την απόφασή της για το Νόμπελ Χημείας για το 2020 ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών σήμερα Τετάρτη.

Το βραβείο Νόμπελ απονέμεται στην Γαλλίδα, Εμανουέλ Σαρπεντιέ (Emmanuelle Charpentier) και την Αμερικανίδα Τζένιφερ Ντούντνα (Jennifer Doudna) για την ανάπτυξη μιας μεθόδου επεξεργασίας γονιδιώματος ( CRISPR/Cas9).

«Η Εμανουέλ Σαρπεντιέ και η Τζένιφερ Ντούντνα ανακάλυψαν ένα από τα πιο βασικά εργαλεία στην τεχνολογία των γονιδιωμάτων, τα γενετικά "ψαλίδια" CRISPR/Cas9. Χρησιμοποιώντας τα, οι ερευνητές μπορούν να αλλάξουν το DNA ζώων, φυτών και μικροοργανισμών με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια. Η τεχνολογία αυτή έχει επαναστατική επίδραση στις επιστήμες της ζωής, συμβάλλει στις νέες θεραπείες καρκίνου και μπορεί να κάνει πραγματικότητα το όνειρο της θεραπείας κληρονομικών ασθενειών» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ακαδημίας.