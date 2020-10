Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε καραντίνα η δομή προσφύγων Νέας Καβάλας λόγω κρουσμάτων

Στη δομή, διαβιούν περισσότεροι από 1.500 πρόσφυγες και μετανάστες. Πόσα κρούσματα έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής.

Συναγερμός μετά την αποκάλυψη 11 θετικών στον κορονοϊό προσφύγων -μεταναστών σήμανε από τη Δευτέρα στη δομή φιλοξενίας Νέας Καβάλας.

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν με κινηματογραφικό τρόπο ύστερα από αστραπιαία αντίδραση τόσο των υγειονομικών υπηρεσιών, όσο και του διοικητή του κέντρου φιλοξενίας, Τραϊανού Τρέγκα.

Ήδη μάλιστα για την προστασία τόσο των μεταναστών όσο και ευρύτερα της τοπικής κοινωνίας η δομή τέθηκε σε καραντίνα με διυπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε ήδη σε ΦΕΚ (6.10.2020, αριθμός φύλλου 4407) και ισχύ από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου έως και τις 19 Οκτωβρίου 2020 με λήψη μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού.

Πως έχουν τα γεγονότα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eidisis.gr. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου διακομίστηκαν με συμπτώματα στο Νοσοκομείο Κιλκίς μια μάνα με το παιδί της από τη δομή φιλοξενίας Νέας Καβάλας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η μάνα ήταν θετική στο ιό, ενώ αμφιβόλως θετικό βρέθηκε και το παιδί της. Όπερ σημαίνει ότι το παιδί υποβλήθηκε και σε δεύτερο έλεγχο. Αντίθετα αρνητικός βρέθηκε ο πατέρας του παιδιού.

Το γεγονός σήμανε συναγερμό στη δομή καθώς η οικογένεια διαβιούσε σε μια από τις μεγάλες σκηνές όπου στη συγκεκριμένη συγκυρία διέμεναν 54 ακόμα μετανάστες ενώ συνολικά η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 80 άτομα!

Αμέσως η διοίκηση της δομής σε συνεργασία με τον ΑΟΔΥ ξεκίνησαν την ιχνηλάτηση, ενώ επιλέχθηκε η άμεση διενέργεια rapid test (των γρήγορων τεστ) στις στενές επαφές των δυο κρουσμάτων, καθώς και σε όλα τα άτομα που διαμένουν στην ίδια σκηνή.

Από τα γρήγορα τεστ λοιπόν προέκυψαν άλλα εννέα θετικά στον κορονοϊό άτομα εκ των 54 που υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Από τα εν λόγω θετικά στον πρώτο έλεγχο άτομα λήφθηκε δείγμα για εκ νέου εξέταση αυτήν την φορά μοριακού ελέγχου.

Στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι τα αποτελέσματα των rapid test ενέχουν την ακόλουθη ιδιομορφία: Εφόσον αποδειχθούν αρνητικά είναι βέβαιο το αποτέλεσμα. Εφόσον αποδειχθούν θετικά τότε ενδέχεται σε μοριακό έλεγχο να μην επιβεβαιωθούν ως θετικά. Γι’ αυτό και ο μοριακός έλεγχος των εννέα δειγμάτων που αναμένονταν ίσως και αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Στη δομή αναμενόταν κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση όλων των εξειδικευμένων πτυχών του προβλήματος.

Τέλος να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των μεταναστών -προσφύγων της δομής έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες παρότι η Νέα Καβάλα έχει δεχθεί 60 πρόσφυγες από προερχόμενων από την εκκένωση του ξενοδοχείου στο λεκανοπέδιο Μουριών.

Συνολικά ο αριθμός των μεταναστών προσφύγων είναι μικρότερος των 1500 εκ των οποίων σε κοντέινερ διαμένουν κατά τι λιγότεροι των μισών, ενώ οι περισσότεροι διαμένουν στις σκηνές των 80 ατόμων.

Κι επειδή ο Χειμώνας πλησιάζει καλύτερα να αντιληφθούν έγκαιρα οι αρμόδιοι του Υπουργείου Μετανάστευσης ότι μέσα σε σκηνές δεν μπορεί να βγάλουν χειμώνα οι άνθρωποι αυτοί.