Οικονομία

Νέο ιστορικό χαμηλό για το 10ετές ομόλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικό το περιβάλλον που διαμορφώνεται για τα κρατικά ομόλογα. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ.

Σε νέο ιστορικό χαμηλό επίπεδο, στο 0,932%, υποχώρησε σήμερα η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου.

Θετικό το περιβάλλον που διαμορφώνεται για τα κρατικά ομόλογα, καθώς τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιούνται καταδεικνύουν ότι η ανάκαμψη στην ευρωζώνη θα είναι πιο βραδεία απ΄ ό,τι αναμένονταν αρχικώς. Μία τέτοια εξέλιξη, όπως εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές, δημιουργεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα νομισματικής χαλάρωσης. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ μέσω του προγράμματος PEPP (στο οποίο συμμετέχουν και τα ελληνικά ομόλογα) είχε αγοράσει συνολικά ομόλογα αξίας 571,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου αγοράστηκαν ομόλογα 3,020 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά από την αρχή του προγράμματος η ΕΚΤ έχει απορροφήσει 12,966 δισ. ευρώ σε τίτλους του ελληνικού Δημοσίου.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 484 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 352 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε στο 0,96% από 0,98% χθες, έναντι -0,497% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,457% από 1,485%.

Στην αγορά συναλλάγματος ενισχύεται το ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς νωρίς το απόγευμα η ισοτιμία ευρώ/δολ. κυμαίνονταν στο 1,1769 από 1,1733 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,1770 δολ.