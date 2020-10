Παράξενα

Χειροπέδες σε θαμώνες μπαρ που “ξέσπασαν” σε αστυνομικούς και περιπολικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιπετειώδεις συλλήψεις από τους αστυνομικούς, σε κέντρο διασκέδασης, που λειτουργούσε παρανόμως μετά από τα μεσάνυχτα.

(εικόνα αρχείου)

Έντονο επεισόδιο προκάλεσαν θαμώνες κλαμπ-μπαρ το οποίο λειτουργούσε και μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης, κατά των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης που τους έλεγξαν για την σχετική παράβαση.

Μάλιστα ο έλεγχος κατέληξε σε δύο συλλήψεις θαμώνων με κατηγορίες ανάμεσα στις οποίες απείθεια, αντίσταση κατά της Αρχής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας (σε περιπολικό της Αστυνομίας)

Σύμφωνα με τα όσα πληροφορείται το tempo24.news, ο υπεύθυνος του καταστήματος και θαμώνες που βρίσκονταν χωρίς να φορούν μάσκες και να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα, αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία τους στους αστυνομικούς και με ερειστικό τρόπο δεν έδειξαν διάθεση συνεργασίας.

Στο σημείο χρειάστηκε να προσέλθει και δεύτερο περιπολικό με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο υπεύθυνος του καταστήματος άρχισε να συνεργάζεται με τους ένστολους.

Αυτό όμως δεν συνέβη με δύο από τους θαμώνες οι οποίοι φέρεται να επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να συλληφθούν. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους πάλι αντιστάθηκαν ενώ κατηγορούνται οτι προκάλεσαν και μικροφθορές στο περιπολικό το οποίο τους επιβίβασαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 44 και 37 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι αναμένεται να δικαστούν με την διαδικασία του Αυτοφώρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12.40 μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας του για 3 ημέρες

Πηγή: tempo24.news