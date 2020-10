Αθλητικά

Άρσεναλ: εκτός Europa League o Παπασταθόπουλος

Ποια είναι τα σχέδια του Αρτέτα για τον Έλληνα διεθνή, για τον οποίο δέχεται κρούσεις για μεταγραφή από άλλους συλλόγους.

Η 'Αρσεναλ και ο προπονητής της Μίκελ Αρτέτα, δεν υπολογίζουν τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο στο αγωνιστικό πλάνο τους για την αγωνιστική περίοδο 2020/21, παρά το γεγονός ότι «μπλόκαραν» διάφορες προτάσεις για την παραχώρησή του στις τελευταίες ημέρες του μεταγραφικού «παραθύρου».

Οι «κανονιέρηδες» πάντως, επιβεβαίωσαν και με ακόμη μία κίνηση, πως ο Έλληνας στόπερ είναι εκτός σχεδιασμού, καθώς στη λίστα που κατέθεσαν στην UEFA για τους αγώνες τους στο Europa League, απουσιάζει το όνομα του «Socratis», μαζί με αυτό του Μεσούτ Οζίλ, που επίσης έχει τεθεί στο αγωνιστικό «περιθώριο» εδώ και μήνες.