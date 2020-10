Life

Γεωργούλης: παίρνω 25000 ευρώ, όπως όλοι οι ευρωβουλευτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις αποδοχές του και το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει, παρομοιάζοντας την δραστηριότητα του με την πατρότητα, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.