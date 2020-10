Life

Τζόυς Ευείδη στο “Πρωινό”: έρχεται.. καυτή σκηνή στο “Καφέ της Χαράς” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατακεραυνώνει συναδέλφους της που μιλούν απαξιωτικά για την τηλεόραση.