Εκτός κυπριακής ΑΟΖ το “Μπαρμπαρός” (χάρτης)

Αποχώρησε από την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη το τουρκικό ερευνητικό σκάφος.

Αποχώρησε από την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Μπαρμπαρός».

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων,, το «Μπαρμπαρός» αναχώρησε από την περιοχή όπου βρισκόταν γύρω στις 10 χθες βράδυ, κινήθηκε ανατολικά της Κύπρου και τώρα βρίσκεται βόρεια της Κύπρου με κατεύθυνση δυτική.

Αυτή τη στιγμή πλέει σε διεθνή ύδατα χωρίς να τραβά καλώδια για τη διεξαγωγή ερευνών, ανέφερε στο ΚΥΠΕ αρμόδια πηγή.