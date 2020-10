Life

“Ενώπιος Ενωπίω” με την Νατάσσα Μποφίλιου

Η ερμηνεύτρια μιλά για την πορεία της στην μουσική και την προσωπική ζωή της, στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Νατάσσα Μποφίλιου.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια μιλά για την πορεία της στο έντεχνο τραγούδι. Οι πρώτες συνεργασίες, οι συναυλίες και τα πρόσωπα που αγαπά.

Σημαντικοί καλλιτέχνες μιλούν για το ταλέντο και την ξεχωριστή παρουσία της στην ελληνική μουσική σκηνή.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30.

