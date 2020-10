Πολιτισμός

Νόμπελ Ειρήνης στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ το Νόμπελ Ειρήνης 2020, για τον αγώνά του για την καταπολέμηση της πείνας.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης 2020, ανακοίνωσε η νορβηγική επιτροπή του Νόμπελ, τονίζοντας ότι η ανάγκη εξεύρεσης πολυμερών λύσεων είναι σήμερα «πιο ορατή από ποτέ».

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών βραβεύεται «για τις προσπάθειες καταπολέμησης της πείνας, για την συμβολή του στην βελτίωση των ειρηνευτικών συνθηκών στις ζώνες που πλήττονται από συρράξεις και για τον ρόλο του ως κινητήριας δύναμης στις προσπάθειες για την παρεμπόδιση της χρησιμοποίησης του λιμού ως πολεμικού όπλου», δήλωσε η πρόεδρος της επιτροπής του Νόμπελ Μπέριτ Ράις-Αντερσεν.

«Είμαι μια στιγμή υπερηφάνειας», «ένα αληθινό κατόρθωμα», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος μετά την ανακοίνωση της επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού: Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού, είναι για ένα παρακλάδι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ειδικεύεται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ακόμη αποτελεί την μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο. Το WFP παρέχει τροφή σε, κατά προσέγγιση, 90 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, από τα οποία 58 εκατομμύρια είναι παιδιά.

Η έδρα του βρίσκεται στη Ρώμη και μέσα από περισσότερες από 80 βάσεις στον κόσμο, το WFP προσπαθεί να βοηθήσει άτομα που δεν είναι ικανά να παράγουν ή να βρουν αρκετή τροφή για τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Η οργάνωση συνεπικουρείται από διάφορες ΜΚΟ, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις που προσφέρουν δωρεές.

Ανάμεσα στα φετινά φαβορί βρίσκονταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Σουηδή ακτιβίστρια κατά της κλιματικής αλλαγής Γκρέτα Τούνμπεργκ, η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν και οι ηγέτες της επανάστασης στο Σουδάν.