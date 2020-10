Life

Αμερικανικές εκλογές: η Τέιλορ Σουίφτ απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες

Μαζί της ακόμη αρκετοί καλλιτέχνες, που παροτρύνουν τους ψηφοφόρους σε ενεργό συμμετοχή.

Οι Τέιλορ Σουίφτ, Τζέιντεν Σμιθ, Μπέλα Χαντίντ, Μαράια Κάρεϊ, Τζούλιαν Μουρ, Τζένιφερ Λόρενς, Κρις Έβανς και άλλοι φωτογραφήθηκαν για τα 12 εξώφυλλα του ειδικού τεύχους V127 special.

«Η αλλαγή που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι να εκλέξουμε έναν πρόεδρο που αναγνωρίζει ότι οι έγχρωμοι αξίζουν να αισθάνονται ασφαλείς και να εκπροσωπούνται, ότι οι γυναίκες αξίζουν το δικαίωμα να επιλέξουν τι θα συμβεί στο σώμα τους και ότι η κοινότητα LGBTQIA + αξίζει να αναγνωριστεί και να ενσωματωθεί» αναφέρει η Τέιλορ Σουίφτ.

«Όλοι αξίζουν μια κυβέρνηση που λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους παγκόσμιους κινδύνους για την υγεία και δίνει προτεραιότητα στη ζωή των ανθρώπων της» προσθέτει.

«Ψηφίζω επειδή δεν είμαι ευχαριστημένος με την ηγεσία» σχολιάζει ο Σμιθ. «Δεν νιώθω ότι εκπροσωπούμαι ή ότι ακούγομαι, ότι η μαύρη κοινότητα εκπροσωπήθηκε ή ακούστηκε γενικά. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, ξεκινώντας από τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους έγχρωμους ανθρώπουςστη χώρα και πώς αφήνουμε αυτά τα συστήματα ρατσισμού να εξακολουθούν να υπάρχουν και να τα ακολουθούμε» σημειώνει.

Ο Κρις Έβανς, ο οποίος είναι πολύ ενεργός σε πολιτικά ζητήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκε τις σκέψεις του στο V Magazine.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι νέοι ασχολούνται με τη διαμόρφωση του πολιτικού και κοινωνικού τοπίου» υπογραμμίζει ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον «Captain America»