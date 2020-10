Κοινωνία

Θρήνος στην κηδεία του αστυνομικού που τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας

Ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μάχη ενός μηνός στην εντατική νοσοκομείου.

Βαρύ το κλίμα και ανείπωτη η θλίψη σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίας) στα Ταμπάκικα στη Λάρισα, όπου έγινε η κηδεία του 24χρονου αστυνομικού Αντώνη Νίκου της ομάδας ΔΙΑΣ που έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην παραλιακή εν ώρα καθήκοντος, παρά τη μάχη που έδωσε επί ένα μήνα στην Εντατική.

Ο νεαρός αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 9 Σεπτεμβρίου σε τροχαίο δυστύχημα – εν ώρα υπηρεσίας – στην παραλιακή της Αθήνας.

Τότε είχε χάσει τη ζωή του ένας συνάδελφός του. Από τότε ο Αντώνης Νίκου νοσηλεύονταν στην εντατική? του Στρατιωτικού? Νοσοκομείου 401, όπου κατέληξε προχθές.

Απαρηγόρητοι οι γονείς του Αντώνη Νίκου, η μητέρα του Ευαγγελία και ο πατέρας του Ιωάννης ,τα αδέλφια και οι παππούδες του, αλλά και οι υπόλοιποι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, που τον συνόδεψαν στην τελευταία κατοικία.

Πηγή: thessaliatv.gr