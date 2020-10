Τοπικά Νέα

Γυναικολόγος στη Ρόδο: εισαγγελική παρέμβαση για τις καταγγελίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιον του αρμόδιου δικαστή έχουν κληθεί να βρεθούν και οι δέκα γυναίκες, οι οποίες με μηνύσεις τους έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του γιατρού.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, για την υπόθεση του γυναικολόγου που υπηρετεί στη Ρόδο και κατηγορείται από δέκα γυναίκες για ασελγείς πράξεις σε βάρος τους!

Ενώπιον του αρμόδιου δικαστή έχουν κληθεί να βρεθούν και οι δέκα γυναίκες, οι οποίες με μηνύσεις τους έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του γιατρού.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και άλλοι μάρτυρες, ενώ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η δικογραφία θα επιστρέψει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

Στις μηνύσεις προστέθηκε κκαι αυτή μιας 33χρονης γυναίκας απότ η Ρόδο, η οποία το φθινόπωρο του 2015 πήγε στο γιατρό για εξέταση καθώς ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της και βίωσε ό,τι περίπου και οι άλλες γυναίκες που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Η 33χρονη αναφέρει στη μήνυσή της πως αναγκάστηκε να πάει σε γιατρό του νοσοκομείου καθώς δεν είχε την οικονομική δυνατότητα για κάτι άλλο και τελικά μετά τα όσα έζησε κατά την «εξέτασή» της από τον καταγγελλόμενο μαιευτήρα, απευθύνθηκε σε άλλο γιατρό του νοσοκομείου.

Πηγή: rodiaki.gr