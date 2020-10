Πολιτική

Νέα παράνομη NAVTEX: η Τουρκία στέλνει ξανά το Barbaros στην Κυπριακή ΑΟΖ

Μόλο λίγες ώρες διήρκεσε η αποχώρηση του τουρκικού ερευνητικού σκάφους από την κυπριακή ΑΟΖ...

"Βόλτες" στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου πραγματοποιεί τις τελευταίες ώρες το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Barbaros.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά τις προκλήσεις στην Αμμόχωστο, η Άγκυρα απέσυρε αρχικά το Barbaros από την θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κύπρου, όπου τους τελευταίους μήνες πραγματοποιούσε παράνομες σεισμογραφικές έρευνες, χωρίς ωστόσο το σεισμογραφικό να εγκαταλείψει την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε νέα παράνομη NAVTEX, στέλνοντας το Barbaros μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, στα τεμάχια 6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΖ, όπου δραστηριοποιείτο παράνομα το προηγούμενο διάστημα το Γιαβούζ.