Ναγκόρνο Καραμπάχ: Συμφωνία Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για εκεχειρία

Μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στην Μόσχα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο εμπόλεμων πλευρών. Τι ανακοίνωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός από τις 12:00 σήμερα Σάββατο μεσημέρι, τοπική ώρα, (11:00 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Ναγκόρνο Καραμπάχ, ανακοίνωσε η ρωσική διπλωματία μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στην Μόσχα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο εμπόλεμων πλευρών με τη διαμεσολάβηση του Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ.

«Μια κατάπαυση του πυρός ανακοινώνεται από τις 12:00 το μεσημέρι της 10ης Οκτωβρίου 2020 για ανθρωπιστικούς σκοπούς», γνωστοποίησε σήμερα στις 3 τα ξημερώματα ο Λαβρόφ, διαβάζοντας το κοινό ανακοινωθέν μετά τις συνομιλίες που διήρκησαν πάνω από 10 ώρες.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας τόνισε ότι η εκεχειρία θα επιτρέψει «την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, άλλων ανθρώπων και των σορών όσων σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις...», σημειώνοντας πως η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού θα ενεργήσει μεσολαβητικά στην ανθρωπιστική επιχείρηση.

Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία δεσμεύτηκαν επίσης «σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ταχείας ειρηνικής διευθέτησης» της σύγκρουσης με τη διαμεσολάβηση των συμπροέδρων της Ομάδας του Μινσκ, σημείωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, συμπληρώνοντας πως οι «συγκεκριμένες παράμετροι» για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός θα συμφωνηθούν αργότερα.

Οι δεκάωρες συνομιλίες στην Μόσχα ήταν η πρώτη διπλωματική επαφή μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν από τις 27 Σεπτεμβρίου όταν Αρμένιοι αυτονομιστές της αυτοανακηρυχθείσας Δημοκρατίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ, με την υποστήριξη της Αρμενίας και οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησαν να συγκρούονται σε αυτό τον ορεινό θύλακα που διεκδικείται από τις δύο χώρες, με αποτέλεσμα εκατοντάδες ανθρώπους.

Οι ΥΠΕΞ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, Ζογκράμπ Μνατσακανιάν και Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ δεν έκαναν δηλώσεις σε δημοσιογράφους μετά το τέλος των συνομιλιών.