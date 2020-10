Κοινωνία

Καταγγελία: “Ξήλωσαν” τα κουδούνια στον ΟΑΕΔ για να μην τους ενοχλούν οι πολίτες (βίντεο)

Εκατοντάδες πολίτες, σύμφωνα με την καταγγελία, ταλαιπωρούνται καθημερινά.

Απίστευτη καταγγελία για το υποκατάστημα ΟΑΕΔ Αγίας Παρασκευής, στην Μεσογείων.

«Έχουν ξηλώσει τα κουδούνια για να μην χτυπάει ο κόσμος, για να κλείσεις ραντεβού- για τον κορονοϊό- πρέπει να μιλήσεις μέσω τηλεφώνου. Δεν ανταποκρίνονται στα τηλέφωνα καθόλου», καταγγέλλει, στον Λάζο Μαντικό και τον ΑΡΤ FM, ο κ. Καραγιάννης

Εκατοντάδες πολίτες, σύμφωνα με την καταγγελία, ταλαιπωρούνται καθημερινά. «Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, δεν απαντούν σε e-mail. Υπάρχει μια αβεβαιότητα αν έχουν φτάσει οι αιτήσεις μας» σημειώνει ο κ. Καραγιάννης, και προσθέτει πως «υπήρχε έγκυος γυναίκα που τους είχε στείλει 20 e-mail σε ένα μήνα και δεν είχε πάρει καμία απάντηση».

«Έχουν κλείσει πόρτες δεν εξυπηρετούν καθόλου. Μέχρι και τα κουδούνια δεξιά γιατί είναι ένα ενιαίο κτήριο. Απλά από δεξιά υπάρχει μια είσοδος που μπαίνουν οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ και υπάρχουν κάποιες σκάλες που οδηγούν στους επάνω δύο ορόφους. Από εκεί έχουν ξηλώσει τα κουδούνια για να μην χτυπάει ο κόσμος. Ήταν πάνω στους δύο ορόφους, όχι στο ισόγειο γιατί οι καταγραφές για ανέργους όλα αυτά ήταν στο ισόγειο. Το ισόγειο είναι εντελώς άδειο οι υπάλληλοι είναι στον πρώτο και δεύτερο όροφο. Μας έβλεπαν από τα στόρια που φωνάζαμε από κάτω, δεν μας έδιναν σημασία!», τονίζει ο καταγγέλλων.

Και όλα αυτά σε πολίτες που είναι άνεργοι και περιμένουν στις περισσότερες περιπτώσεις να πάρουν το επίδομα ανεργίας.