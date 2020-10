Κοινωνία

Πανελλαδική απεργία ανακοίνωσαν οι δάσκαλοι

Ποια είναι τα αιτήματα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Απεργία για τις 15 Οκτωβρίου προκήρυξε η ΔΟΕ τονίζοντας πως:«15 Οκτωβρίου Απεργούμε! Όλοι και όλες στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα».

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ:

«Στις 15 Οκτωβρίου θα έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού στα σχολεία Και η κατάσταση παραμένει ακόμα εκρηκτική. Η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν πήρε κανένα μέτρο ώστε τα σχολεία να είναι ανοιχτά με όλους τους αναγκαίους όρους προστασίας της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά με θράσος, μετακυλύει στις πλάτες των εκπαιδευτικών την επίλυση κάθε προβλήματος της σχολικής καθημερινότητας.

Δε προχωρούν σε σπάσιμο των τμημάτων ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν κενές αίθουσες ή ακόμα και σχολεία τα οποία έχουν κλείσει τα προηγούμενα χρόνια.

Ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι και υπάρχουν ακόμα χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Επιπλέον η κυβέρνηση επιμένει να μη στελεχώνει τις σχολικές μονάδες με μόνιμο, επαρκές προσωπικό καθαριότητας.

Οι ασαφείς οδηγίες σε περίπτωση κρούσματος, η απουσία μαζικών και επαναλαμβανόμενων τεστ, το νέο «κοσκίνισμα» για το ποιοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες βάζουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία της εκπαιδευτική κοινότητας.

Συνεχίζει να προκαλεί με την εμμονή της στην online αναμετάδοση του μαθήματος τη στιγμή που η πρακτική αυτή έχει καταδικαστεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των γονιών και των εκπαιδευτικών.

Την ίδια στιγμή που δεν ικανοποιεί κανένα δίκαιο αίτημα εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών, προχώρησε σε ένα κρεσέντο καταστολής και βίας στη μαθητική κινητοποίηση στο Υπ. Παιδείας στις 9/10. Αντί να ακούσει τα αιτήματα των μαθητών, έστειλε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν 15χρονα παιδιά που ζητούσαν μέτρα για σχολεία ανοιχτά και ασφαλή.

Δεν πάει άλλο! Έχουμε χρέος να σταθούμε εμπόδιο στα σχέδια της κυβέρνησης και του Υπ. Παιδείας, να υπερασπιστούμε την υγεία και τη μόρφωση!

Κάτω από αυτές τις εξελίξεις, το ΔΣ της ΔΟΕ, ομόφωνα, προχωρά στην κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020

Απαιτούμε άμεσα:

• Μείωση των μαθητών ανά τμήμα, με μέγιστο τους 15 και με ένα μαθητή ανά θρανίο έτσι ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις όπως και στους άλλους κλειστούς χώρους. Κατάργηση του νόμου Κεραμέως (Ν.4692/2020) που αύξησε τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στους 25 από 22 εν μέσω πανδημίας!

• Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη των ελλείψεων στα σχολεία. Λέμε όχι στις 3μηνες συμβάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Επιπλέον εκπαιδευτικούς στη διάθεση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που θα καλύπτουν έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία.

• Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, δωρεάν από το κράτος, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

• Αύξηση του προσωπικού καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.»