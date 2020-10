Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Αισθάνομαι υπέροχα (εικόνες)

Την πρώτη δημόσια εμφάνισή του έκανε ενώπιον δεκάδων συγκεντρωμένων ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά τη διάγνωσή του με κορονοϊό.

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωσή του με κορονοϊό έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, που βγήκε στο μπαλκόνι του Λευκού Οίκου και βγάζοντας τη μάσκα του είπε στους εκατοντάδες συγκεντρωμένους ότι «αισθάνεται υπέροχα».

Ο Τραμπ που έχει πει ότι έχει διακόψει τη θεραπεία για τον κορονοϊό, ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο θα είναι έτοιμο «πολύ, πολύ σύντομα».

«Θέλω να ξέρετε ότι το έθνος μας θα νικήσει αυτόν το φρικτό κινεζικό ιό», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Παράγουμε θεραπείες και ισχυρά φάρμακα, θεραπεύουμε τους ασθενείς, θα το ξεπεράσουμε και το εμβόλιο θα έρθει πολύ, πολύ γρήγορα, σε χρόνο ρεκόρ», διαβεβαίωσε.

«Η επιστήμη και η ιατρική θα εξαλείψουν τον κινεζικό ιό μια για πάντα. Θα τον ξεφορτωθούμε από όλο τον κόσμο. Βλέπετε τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη, στον Καναδά..., όμως αυτό θα εξαφανιστεί, αρχίζει να εξαφανίζεται και τα εμβόλια θα βοηθήσουν», εκτίμησε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει δύο επιπλέον προεκλογικές συγκεντρώσεις την προσεχή εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο Τραμπ θα μιλήσει κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων στο Τζόουνσταουν, στην Πενσυλβάνια και στο Ντι Μόιν, στην Άιοβα την Τετάρτη, αναφέρει η προεκλογική του ομάδα σε ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 την περασμένη εβδομάδα, θα μιλήσει απόψε σε εκατοντάδες οπαδούς του στον Λευκό Οίκο, με την ελπίδα να επανεκκινήσει την εκστρατεία του, η οποία αναστατώθηκε από την είδηση της λοίμωξής του. Το δεύτερο debate, πάντως, με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, ακυρώθηκε καθώς ο Τραμπ αρνήθηκε να γίνει διαδικτυακά, παρά το γεγονός ότι φέρει τον κορονοϊό.