Ζώδια: Ποια είναι τα πιο ταιριαστά ζευγάρια

Ποιοι συνδυασμοί ζευγαριών είναι απόλυτα ταιριαστοί ή το ακριβώς αντίθετο...

Όλοι λίγο –πολύ ξέρουμε με ποια ζώδια τα πάμε καλά και με ποια όχι, αλλά υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί ζευγαριών που είναι απόλυτα ταιριαστοί ή το ακριβώς αντίθετο!! Παρακάτω αναλύουμε αυτά τα ζευγάρια λαμβάνοντας υπόψη μόνο το ζώδιο του Ήλιου αν και συμμετέχουν και πολλοί άλλοι αστρολογικοί παράγοντες για να κριθεί το επιτυχημένο ταίριασμα δυο ανθρώπων.

Λέων και Αιγόκερως

Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι

Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι! Ο Λέων είναι ζεστός, αξιολάτρευτος, ερωτιάρης αλλά και αφοσιωμένος, γενναιόδωρος και εκδηλωτικός. Ο Αιγόκερως, πάλι, έχει πρακτικό μυαλό, είναι φιλόδοξος και πειθαρχημένος, υπομονετικός και διασκεδαστικός. Φυσικά μιλάμε μόνο για τα χαρίσματα και των δυο, αλλά αυτά μας ενδιαφέρουν εν προκειμένω, γιατί όταν αυτά τα ζώδια συναντηθούν καταφέρνουν και βγάζουν ο ένας τον καλύτερο εαυτό του άλλου. Είναι απόλυτα ταιριαστοί στη φιλοδοξία τους να έρχονται παντού πρώτοι και στην αγάπη τους για την καλή (πολυτελή) ζωή. Συμμερίζονται την άποψη ότι «ο τολμών νικά», αλλά δεν ξεφεύγουν από τα όρια της κοινής λογικής. Μαζί κάνουν ένα καλό κουμάντο στα οικονομικά τους και μπορεί να αποτελέσουν πετυχημένο ζευγάρι και στο επαγγελματικό πεδίο. Στην κοινωνική τους ζωή θέλουν να γίνονται το επίκεντρο, αποσπώντας τον θαυμασμό των άλλων.

Δίδυμος και Τοξότης

Σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι

Σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι! Αν δεν ήταν ζευγάρι, θα μπορούσαν να είναι οι τέλειοι φίλοι, άντε και με μια δόση σεξ για γαρνιτούρα. Ο Δίδυμος και ο Τοξότης έχουν μια κοινή άποψη για τη ζωή: πιστεύουν πως ο κόσμος είναι ένα απέραντο πεδίο εξερεύνησης και κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Έτσι, αντιμετωπίζουν τα πάντα σαν μια συναρπαστική περιπέτεια και μετατρέπουν ακόμα και τις πιο καθημερινές εμπειρίες σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Φαντάσου πόσο ωραία περνάνε σε ένα κανονικό ταξίδι, όπου ικανοποιούν και οι δύο τις ανάγκες τους, ο μεν Τοξότης για καινούργιες εικόνες και ιδέες, ο δε Δίδυμος για καινούργιους ανθρώπους. Εκτιμούν ο ένας το μυαλό του άλλου, ενώ μοιράζονται την ίδια ανεξάντλητη ενεργητικότητα, τα πολλά ενδιαφέροντα και τον ενθουσιασμό (τον τελευταίο και στο κρεβάτι, όπου βρίσκουν καινούργιους τρόπους να μη βαριούνται).

Καρκίνος και Σκορπιός

Θάλασσα πλατιά, σ’ αγαπώ γιατί μου μοιάζεις…

Θάλασσα πλατιά, σ’ αγαπώ γιατί μου μοιάζεις. Αυτά τα δυο ζώδια του Νερού μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ βαθύ συναισθηματικό δέσιμο. Έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη διαίσθηση σε ότι αφορά στους άλλους, δίνουν αμφότεροι μεγάλη σημασία στα αισθήματα και μπορούν να τα κουβεντιάζουν διεξοδικά. Ο Καρκίνος βέβαια δίνει προτεραιότητα στο σπίτι και στην οικογένεια, που δεν είναι ακριβώς το Νο 1 στις αξίες του Σκορπιού, ωστόσο με την αφοσίωσή του, δημιουργεί στον Σκορπιό την αίσθηση της ασφάλειας που του χρειάζεται, για να κατευνάσει το ανήσυχο και καχύποπτο πνεύμα του. Είναι πιθανό η σχέση τους να ξεκινήσει από μια καθαρά σεξουαλική έλξη, για να καταλήξει σε ένα μακροχρόνιο και σταθερό δεσμό, με έντονο το στοιχείο της επικοινωνίας και της κατανόησης. Ο Καρκίνος θαυμάζει τη διεισδυτική εξυπνάδα του Σκορπιού, που βοηθά και τον ίδιο να βελτιώνεται, ενώ η ηρεμία του αμβλύνει την κτητικότητα του συντρόφου του.

Παρθένος και Ζυγός

Έρως ανίκατε μάχαν

Ο Παρθένος θέλει τάξη και τελειότητα και ο Ζυγός ομορφιά και δικαιοσύνη. Έτσι, αυτά τα δυο ζώδια καταλήγουν να συμπληρώνουν μια χαρά το ένα το άλλο. Ο Ζυγός βοηθά τον «σπασίκλα» Παρθένο να χαλαρώνει λιγάκι και να παραδίνεται στις απολαύσεις της ζωής. Και παρόλο που η επιπολαιότητα που δείχνει μερικές φορές ενοχλεί την παρθενίστικη αυστηρότητα, η γοητεία και ο ρομαντισμός του Ζυγού μπορούν πραγματικά να συναρπάσουν τον Παρθένο και να τον κάνουν να αφήσει κατά μέρος όλα του τα κρατήματα. Όταν ο Παρθένος γίνεται ιδιότροπος και επικριτικός, ο Ζυγός με το έμφυτο χάρισμά του να βλέπει και τις δυο πλευρές του νομίσματος, είναι σε θέση να τον κατανοήσει. Ως προς τον έρωτα, ο Ζυγός μπορεί να δώσει την αίσθηση του παιχνιδιού που λείπει από τη μονοκόμματη προσέγγιση του Παρθένου.

Ζυγός και Ιχθύς

Ένα κι ένα κάνουν ένα

Όταν η ονειροπόλα πλευρά του Ζυγού συναντά την αίσθηση του μυστηρίου που συνήθως περιβάλλει τον Ιχθύ, δημιουργείται ένα πολύ ερωτικό μείγμα, που υπόσχεται τη δυνατότητα να βιώσει κανείς μια σχέση σχεδόν μαγική. Πέρα όμως από τον μυστηριακό αισθησιασμό τους, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που ενισχύουν τη χημεία ανάμεσα σε αυτά τα δύο ζώδια: είναι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από τρυφερότητα κι έχουν εξίσου την ανάγκη να τη δίνουν και να την παίρνουν. Η αγάπη είναι μια από τις πρωταρχικές αξίες στη ζωή τους, και θα έκαναν πολλά για τον έρωτα. Ωστόσο παράλληλα επιζητούν και την άνεση των υλικών αντικειμένων.

Κριός και Δίδυμος

Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα

Ο Δίδυμος είναι διπλό ζώδιο, που σημαίνει ότι σήμερα μπορεί να λέει «άσπρο» και αύριο «μαύρο» με την ίδια θέρμη. Ένας τέτοιος τύπος χρειάζεται να έχει στο πλευρό του έναν αρκετά ψύχραιμο και υποχωρητικό σύντροφο, που να μπορεί να διαχειριστεί τις κυκλοθυμικές του διαθέσεις. Αυτό δηλαδή που δεν είναι ο πεισματάρης και ευέξαπτος Κριός, ο οποίος θα αντέξει μία, δυο, άντε και δέκα φορές τις αλλαγές του χαμαιλέοντα-Διδύμου, αλλά την ενδέκατη θα βάλει το καπελάκι του και θα φύγει. Επιπλέον, ο Δίδυμος είναι ο τύπος που δεν εκτιμά αυτό που έχει, μέχρι να κοντέψει να το χάσει, πράγμα που με τον Κριό, ο οποίος δεν φημίζεται για την ερωτική του πίστη, μπορεί να συμβεί μέχρι να πεις κύμινο.

Ταύρος και Ιχθύς

Καρδιά μου καημένη

Αν ισχύει ότι τα αντίθετα έλκονται, αυτό το ζευγάρι αποτελεί την πρόσκαιρη επιβεβαίωση. Το θέμα είναι όμως πόσο μπορούν να αντέξουν ο ένας τον άλλο. Ο προσγειωμένος Ταύρος εκνευρίζεται με την απουσία της πρακτικότητας του Ιχθύ, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει διαρκώς να υπερασπίζεται τις θέσεις του απέναντι στο ανυποχώρητο ταυρίσιο πείσμα και στην εμμονή του να βγαίνει διαρκώς από πάνω. Από την άλλη, ο Ταύρος μπορεί να αργεί να πάρει μια απόφαση, αν όμως το κάνει, είναι αυτή και τελείωσε. Αντίθετα ο Ιχθύς, σαν διπλό ζώδιο, παλαντζάρει με ότι αποφασίζει, αμφιβάλλει και υπαναχωρεί διαρκώς, κάτι που κάνει τον Ταύρο έξω φρενών. Όπως και τον κάνει έξαλλο η συνήθεια του Ιχθύ να παριστάνει ότι τα ξέρει όλα και να έχει γνώμη για τα πάντα, σχετικά και άσχετα. Ακόμα και στο κρεβάτι, ο Ταύρος ορμάει σαν μπουλντόζα και ο Ιχθύς προσπαθεί να ξεγλιστρήσει, αποζητώντας έναν πιο ονειρικό ερωτισμό. Μιλάμε για την πιο εξαντλητική σχέση του ζωδιακού.

Λέων και Σκορπιός

Αγάπη που’ γινες δίκοπο μαχαίρι

Ο Λέοντας με τον Σκορπιό σίγουρα αποτελούν ένα ζευγάρι γεμάτο πάθος, μόνο που οι κραυγές στην κρεβατοκάμαρά τους μπορεί να μην είναι ακριβώς από ηδονή αλλά από ομηρικούς καβγάδες. Ο πρώτος είναι αυταρχικός και θέλει να περνάει πάντα το δικό του. Ο δεύτερος βλέπει τον σύντροφό του σαν κτήμα του και απαιτεί επίσης να γίνονται τα πράγματα όπως αρέσει σε εκείνον. Αυτό δεν δίνει και πολλές εγγυήσεις για μια αρμονική συνύπαρξη. Το αντίθετο μάλιστα, ο συνδυασμός αυτός φτιάχνει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που μπορεί να έχει ακόμα και μια βίαιη κατάληξη. Ο Λέων έχει την τάση να δίνει τροφή στον θαυμασμό των τρίτων, ιδίως τον ερωτικό, πράγμα που υποκινεί διαρκώς τη ζηλοτυπία του Σκορπιού.

Καρκίνος και Υδροχόος

Τυφλές ελπίδες

Ο σπιτόγατος Καρκίνος με τον αεικίνητο Υδροχόο θα πρέπει να έχουν πολλή αγάπη μεταξύ τους, για να γεφυρώσουν τις διαφορές τους. Ο Υδροχόος όχι μόνο αποφεύγει τους υπερβολικούς συναισθηματισμούς, αλλά και αποτραβιέται έντρομος στις προσπάθειες του οποιουδήποτε να τον κάνει να αποκαλυφθεί. Ο Καρκίνος πάλι είναι αισθηματίας μέχρις αηδίας, λαχταρά να εκδηλώσει τον έρωτά του και μπορεί να γίνει απίστευτα εύθικτος, ιδίως απέναντι στην «αναισθησία» που ενδεχομένως να δείχνει ο Υδροχόος. Ο Υδροχόος δεν βάζει τίποτα πάνω από την ελευθερία του, εκεί που ο σύντροφος του περιμένει πώς και πώς να παραχωρήσει τη δική του, στο όνομα του σπιτικού και της οικογένειας που θα χτίσουν μαζί. Ο ένας είναι της ανεξαρτησίας, ο άλλος της προσκόλλησης.

Παρθένος και Τοξότης

Τι είναι αυτό που μας χωρίζει

Αν ο Τοξότης μπορεί να πληγώσει με το βέλος του την παρθενίσια καρδιά που αποζητά τη σταθερότητα, εξίσου και ο Παρθένος είναι ικανός με τον κυνισμό του να σπάσει τη σαπουνόφουσκα της ουτοπίας, με την οποία ο Τοξότης περιβάλλει την πραγματικότητά του. Οι δυο τους δεν το ’χουν σε τίποτα να τσακωθούν απέναντι σε ένα ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα, ο Τοξότης θέλοντας να μείνει για να χαζέψει τη σελήνη που θα ανατείλει και ο Παρθένος επιμένοντας να φύγει, γιατί του τη σπάει να οδηγεί στο σκοτάδι. Μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, ο Τοξότης θα θέλει να βουτήξει από τα πιο ψηλά βράχια στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, εκεί που ο Παρθένος θα μπει στο νερό προσεκτικά, βυθομετρώντας το κάθε του βήμα. Το ίδιο συμβαίνει και στο κρεβάτι τους. Η επιφυλακτικότητα και ο ψευτο-συντηρητισμός του Παρθένου θα βάλουν σε δοκιμασία την ερωτική ορμή του ασυγκράτητου Τοξότη.

Πηγή: astrologos.gr