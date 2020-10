Κόσμος

Εκλογές στα Κατεχόμενα: Τα πρώτα αποτελέσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα αποτελέσματα της κάλπης στα Κατεχόμενα δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Με ποσοστό 33,75% προηγείται ο Ερσίν Τατάρ έναντι του Μουσταφά Ακιντζί που λαμβάνει μέχρι στιγμής ποσοστό 27,82% στις «εκλογές» που διεξάγονται στα κατεχόμενα, για την εκλογή του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Από σύνολο 738 καλπών έχουν καταμετρηθεί 179, με τον Τουφάν Ερχιουρμάν να είναι τρίτος στη σειρά με ποσοστό 21,75%

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται.