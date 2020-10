Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινδία: Δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό κρουσμάτων

Η Ινδία ξεπέρασε τα 7 εκατ. κρούσματα κορονοϊού.

Τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 66.732 τις προηγούμενες 24 ώρες φθάνοντας τα 7,12 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα δεδομένα του ομοσπονδιακού υπουργείου Υγείας της χώρας.

Το ίδιο διάστημα, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού έφθασε τους 109.150 νεκρούς, καθώς άλλοι 816 ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας της COVID-19, κατά το υπουργείο.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια χθες Κυριακή, καθώς η χώρα εντόπισε ένα εκατομμύριο νέα μέσα σε μόλις 13 ημέρες. Στην Ινδία καταγράφεται ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός περιπτώσεων στον κόσμο, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, οι οποίες πλησιάζουν τα οκτώ εκατομμύρια κρούσματα.