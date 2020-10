Πολιτική

Πέτσας: νεοναζιστικά μορφώματα δεν έχουν θέση στην Ελλάδα

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την τουρκική προκλητικότητα και την πανδημία του κορονοϊού.

«Σε λίγες ώρες το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα απαγγείλει τις ποινές στην ηγεσία και τα στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, στους δράστες του Παύλου Φύσσα και τους εμπλεκόμενους στην εγκληματική δραστηριότητά της», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τη συμμετοχή και του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη.

«Έτσι βαίνει προς ολοκλήρωση μια εμβληματική δίκη, η οποία απέδειξε ότι όχι μόνο η κοινωνία αλλά και η Δικαιοσύνη άντεξαν. Ότι οι θεσμοί και η Δημοκρατία στη χώρα μας είναι ισχυροί. Ότι νεοναζιστικά μορφώματα δεν έχουν θέση στην Ελλάδα. Κι όσον αφορά στην παράταξή μας όπως τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του συνέντευξη στην εφημερίδα "Τα Νέα", η ιστορία θα γράψει ότι η Νέα Δημοκρατία είχε καθοριστικό ρόλο στο να κλείσει το κεφάλαιο Χρυσή Αυγή».

Τουρκική προκλητικότητα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια στα εθνικά μας θέματα τονίζοντας: «Συνεδριάζει σήμερα στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Στη διάρκειά του τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα θα θέσουν τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις με το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου της Αμμοχώστου και της έκδοσης της νέας παράνομης τουρκικής Navtex, νοτίως του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Ρόδου. Έχει ήδη εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και ανακοίνωση από τον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις οποίες και σας παραπέμπω».

Όπως είπε ο κ. Πέτσας «ενέργειες της Τουρκίας που έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με τα συμπεράσματα του Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Οκτωβρίου 2020. Ήδη, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Μπορέλ, σημείωσε ότι στο σημερινό Συμβούλιο θα συζητηθούν οι παράνομες τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο την Ελλάδα και την Κύπρο».

Ενημέρωσε επίσης στο σημείο αυτό ότι «ο πρωθυπουργός, ενόψει του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης-16ης Οκτωβρίου, θα θέσει το ζήτημα των παράνομων και προκλητικών τουρκικών ενεργειών των τελευταίων ημερών, σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Μισέλ».

Κορονοϊός

Περνώντας στη συνέχεια στις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, ο κ. Πέτσας επεσήμανε πως «από σήμερα το πρωί μπήκε σε εφαρμογή ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον κορονοϊό, με βάση τον οποίο κάθε πολίτης θα γνωρίζει ποια προληπτικά μέτρα ισχύουν στην περιοχή του.

Για την κατάρτισή του κατηγοριοποιήθηκαν τα προληπτικά μέτρα σε τέσσερα επίπεδα.

- Το Επίπεδο 1, Ετοιμότητας.

- Το Επίπεδο 2, Επιτήρησης.

- Το Επίπεδο 3, Αυξημένης Επιτήρησης και,

- Το Επίπεδο 4, Αυξημένου Κινδύνου.

Έτσι οι 74 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας εντάσσονται σε ένα από τα παραπάνω επίπεδα ανάλογα με την τάση επιδημιολογικών μεγεθών (όπως ο αριθμός κρουσμάτων ανά 100 χιλιάδες κατοίκους και ο δείκτης πληρότητας του συστήματος Υγείας), καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιδημιολογικής κατάστασης κάθε περιοχής, όπως αποτυπώνονται από τα δεδομένα της ιχνηλάτησης αλλά και της συσχέτισης των κρουσμάτων και των επαφών τους».

Πρόσθεσε ότι, «Ο χάρτης - που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr - θα επικαιροποιείται ανά 14 ημέρες με βάση τις εισηγήσεις Ειδικής Επιτροπής Επιδημιολόγων και Λοιμωξιολόγων, ή και συχνότερα όταν αυτό επιβάλλεται από τους επιδημιολογικούς δείκτες. Ο χάρτης αυτός δείχνει ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό, είναι πολλά. Και αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι η εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων, όχι η λήψη νέων. Από πλευράς της η Πολιτεία εντείνει συνεχώς τους ελέγχους της, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή συμμόρφωση».

Και ολοκληρώνοντας την αναφορά του στις εξελίξεις με τον κορονοϊό σημείωσε πως «από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 11η Οκτωβρίου 2020, από τα κλιμάκια της ΔΙ.Μ.Ε.Α., της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, των Περιφερειών, του ΣΕΠΕ, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, έχουν πραγματοποιηθεί 413.343 έλεγχοι σε όλη την Επικράτεια, έχουν διαπιστωθεί 14.832 παραβάσεις έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 7.083.430 ευρώ και έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας συνολικού ύψους 5.265 ημερών».

Ο κ. Πέτσας ανέφερε επίσης όσον αφορά το Σύστημα Υγείας ότι «από σήμερα μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο επέκτασης της λειτουργίας 161 Κέντρων Υγείας και 42 Περιφερειακών Ιατρείων, είτε σε 24ωρη βάση, είτε έως τις 10 το βράδυ, ώστε να διαχειρίζονται περιστατικά κορονοϊού και να συμβάλουν στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Υπήρξαν για τον σκοπό αυτό, εκπαίδευση προσωπικού, προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και χωροταξικές αλλαγές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν θέσει οι επιστήμονες.

Παράλληλα, προχωρά η ενίσχυση του Συστήματος Υγείας με νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ήδη από την Παρασκευή άρχισαν να μπαίνουν 50 νέες Μ.Ε.Θ. στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» και θα ακολουθήσει η παράδοση επιπλέον κλινών προκειμένου να φτάσουμε από τις 565 που ήταν το 2019 στις 1.200 που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος».

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Πριν δώσει το λόγο στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Μηταράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας πως «αύριο, Τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στη 1 το μεσημέρι τον Καναδό υπουργό Εξωτερικών, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπανί και στις 7 το απόγευμα τον Χάικο Μας, υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας.

Στις 5 το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα συμμετέχει στην εκδήλωση έναρξης της πλατφόρμας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με την επωνυμία Elevate Greece. Μια πλατφόρμα μέρος της οποίας είναι και η δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, ενός δυναμικού εργαλείου για τις ελληνικές startups που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού, προσελκύοντας κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 12:30 το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ.

Την Πέμπτη το πρωί θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το μεσημέρι της ίδιας μέρας και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης-16ης Οκτωβρίου».