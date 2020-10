Πολιτική

Συνάντηση Δένδια - Ράινσαλου

Με τον Εσθονό ΥΠΕΞ συναντήθηκε ο Νίκος Δένδιας. Τι συζήτησαν.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας Εκατερίνα Ζαχάριεβα. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ευρωπαϊκά θέματα και οι περιφερειακές εξελίξεις,.

Ο κ. Δένδιας συνάντηση είχε και με τον Εσθονό υπουργό Εξωτερικών Ούρμας Ράινσαλου (Urmas Reinsalu) πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Λευκορωσία, καθώς και οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας- Εσθονίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.