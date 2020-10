Πολιτική

Ακάρ: Οι Έλληνες κάνουν τα πάντα για να κλιμακώσουν την ένταση

Κλιμακώνουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο οι Τούρκοι. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας.

Τη νέα «έξοδο» του Ορούτς Ρέις στην ανατ. Μεσόγειο υπεραμύνθηκε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία διαθέτει ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, αναγνωρισμένες από τα ΗΕ.

Σε δηλώσεις του σε εκδήλωση στη Στρατιωτικής Ακαδημία για την έναρξη του νέου πανεπιστημιακού έτους, σύμφωνα με το sigmalive.gr, ο Χουλουσί Ακάρ ανέφερε ότι «με αυτό που κάναμε (με τη Navtex)… εδώ διακυβεύονται τα θαλάσσια δικαιώματα, ενδιαφέροντα και συμφέροντά μας στο Αιγαίο και την ανατ. Μεσόγειο, όπου διαθέτουμε θαλάσσιες δικαιοδοσίες, καταχωρημένες στα ΗΕ. Σε αυτές τις θαλάσσιες ζώνες προβαίνουμε σε απόλυτα επιστημονικές έρευνες και τεχνικές εργασίες, επομένως δεν αποτελούν απειλή για κανέναν. Ωστόσο, επιτίθενται στις ενέργειες που κάνουμε, τις καθόλα αθώες, επιστημονικές και τεχνικές εργασίες, και προβαίνουν σε κινήσεις που κλιμακώνουν την ένταση και κάθε είδους προκλητικές ενέργειες. Ελπίζουμε οι γείτονές μας να απόσχουν από τέτοιες ενέργειες. Με την κίνηση που κάναμε, θέλουμε να προστατεύσουμε -ως πολεμικό ναυτικό- τις επιστημονικές και τεχνικές εργασίες που διεξάγουμε».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι το πολεμικό ναυτικό θα παράσχει -όπου χρειαστεί- την απαραίτητη συνοδεία και προστασία στα ερευνητικά σκάφη, ενώ τη νέα αποστολή του Ορούτς Ρέις στη Μεσόγειο επιχείρησε να την εντάξει στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

«Το Ορούτς Ρέις θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του, στο πλαίσιο των ερευνών που έχει διεξαγάγει μέχρι σήμερα, βάσει του σχεδίου και του προγράμματός του», είπε.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί της Ελλάδας – Σταματήστε τις προκλήσεις

Ανακοίνωση για την… επιστροφή του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε και το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, απαντώντας και στις κατηγορίες της Αθήνας, για “πειρατική και στοχευμένη έξοδο” του ερευνητικού σκάφους.

“Το πλοίο Oruc Reis συνεχίζει τις ερευνητικές του δραστηριότητες από εκεί που σταμάτησε, μετά από ένα μήνα συντήρησης και επισκευής. Αυτές οι δραστηριότητες, που θα διαρκέσουν έως τις 22 Οκτωβρίου 2020, βρίσκονται εντός της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια κάνει λόγο για αβάσιμους και απαράδεκτους ισχυρισμούς του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και επαναλαμβάνει τα περί “μαξιμαλιστικής στάση” της Αθήνας.

Τέλος, η Άγκυρα καλεί την χώρα μας να σταματήσεις τις στρατιωτικές δραστηριότητες που αυξάνουν την ένταση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και να αρχίσει έναν ειλικρινή διάλογο με την Τουρκία.