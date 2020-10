Κοινωνία

Καταδικάστηκε ο οδηγός λεωφορείου για την παρενόχληση 16χρονης

Ο οδηγός αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας λόγο για «σύμπτωση». Τι είπε ο πατέρας της ανήλικης στο δικαστήριο.

Σε φυλάκιση 5 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 40χρονος οδηγός λεωφορείου που παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία 16χρονης επιβάτιδας για επιδειξιομανία.

Ο οδηγός αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας λόγο για «σύμπτωση», ενώ ισχυρίστηκε πως δεν είχε πρόθεση να βλάψει την μαθήτρια, από την οποία -όπως είπε- ζήτησε συγγνώμη. Δεν έπεισε όμως το δικαστήριο που τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του «σύννομου βίου». Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. Προηγουμένως ο πατέρας της ανήλικης εξεταζόμενος από το δικαστήριο ανέφερε πως όταν συνάντησε την κόρη του ήταν «συντετριμμένη και έτρεμε».

Το καταγγελλόμενο περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας που εκτελούσε το δρομολόγιο «ΙΚΕΑ - Μεσημέρι», ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την προανακριτική της κατάθεση που διαβάστηκε στο δικαστήριο, η 16χρονη ήταν μόνη της στο λεωφορείο, καθώς η φίλη της με την οποία επιβιβάστηκαν μαζί είχε ήδη κατέβει. Όπως κατέθεσε, ο οδηγός «έπιασε» κουβέντα μαζί της, τη ρώτησε εάν την ενοχλεί να ανάψει τσιγάρο και προσέφερε και στην ίδια, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Μόλις αντιλήφθηκε την πράξη του -συνέχισε την κατάθεσή της- επικοινώνησε με την μητέρα της και στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία για να ακολουθήσει η σύλληψη του με την αυτόφωρη διαδικασία. «Το μόνο λάθος που αναγνωρίζω είναι ότι άναψα τσιγάρο» επέμεινε ο 40χρονος, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού και ο ίδιος. Όπως έγινε γνωστο 0 40χρονος οδηγός μεετά την γνωστοποίηση της υπόθεσης, απολύθηκε από τη εργασία του.