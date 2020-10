Πολιτική

Oruc Reis: στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας

Το σκάφος απέπλευσε, χθες, από το λιμάνι της Αττάλειας ενώ είχε για αρκετές ώρες κλειστό το σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού του.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis βρίσκεται, σήμερα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, περί τα 35 ναυτικά μίλια νότια του Καστελλόριζου.

Το σκάφος απέπλευσε, χθες, από το λιμάνι της Αττάλειας, ενώ είχε για αρκετές ώρες κλειστό το σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού του. Ο σταθμός της Αττάλειας είχε εκδώσει νωρίτερα NAVTEX που αφορά σε θαλάσσια περιοχή 6,5 ναυτικά μίλια νότια από το Καστελλόριζο και 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Ως "απάντηση" στην Τουρκία ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-NAVTEX, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει ως "απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή" την κίνηση της Τουρκίας για έρευνες στα νότια του Καστελλόριζου, τονίζοντας ότι "η Ελλάδα δεν απειλείται".

Συγκεκριμένα, η ελληνική NAVTEX αναφέρει ότι η τουρκική NAVTEX είναι «παράνομη» και αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, τονίζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.